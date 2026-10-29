Introduzione
Un elicottero militare italiano è caduto oggi in Bosnia-Erzegovina, per cause ancora da accertare. Secondo quanto si apprende, ci sono quattro vittime e 11 feriti. Il mezzo, un CH-47, era impiegato nel Paese nell'ambito dell'operazione Eufor Althea. Dolore e preoccupazione per quanto avvenuto, insieme alla vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, è stata espressa dalle massime cariche dello Stato e anche dall’Unione europea.
Quello che devi sapere
Meloni: “Profondo dolore per le vittime dell'incidente”
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social: "La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano".
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Il messaggio di Mattarella
"In questa triste circostanza, voglia rendersi interprete presso l'Esercito Italiano e il Corpo Militare della Croce Rossa dei miei sentimenti di cordoglio e di commossa solidarietà al dolore provocato da questo tragico evento, chiedendo loro di esprimere ai familiari delle vittime la mia vicinanza e solidarietà", ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano.
Tajani: “Terribile disgrazia”
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X: "Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L'Ambasciatore d'Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell'incidente. Il Ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell'adempimento del dovere".
Crosetto: “Dolore immenso”
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: "In questo momento di dolore immenso, il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie dei nostri caduti, alle quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la Difesa.Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande". A bordo del velivolo si trovavano complessivamente 15 persone, sono deceduti quattro militari: due appartenenti all'Esercito Italiano e due al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Gli undici feriti stanno ricevendo le cure necessarie e, al momento, nessuno di loro versa in pericolo di vita. La Difesa ha immediatamente disposto l'invio di un'équipe medica italiana per garantire ai feriti il massimo supporto e la migliore assistenza possibile.
La Russa: “Dolore e preoccupazione”
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato: "La notizia dell'incidente che ha coinvolto un elicottero militare italiano in Bosnia-Erzegovina suscita profondo dolore e preoccupazione. Il Senato della Repubblica è vicino alle famiglie delle vittime e a quanti stanno vivendo queste ore di grande angoscia".
Fontana: “Vicinanza alle famiglie”
Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha detto: "La tragica perdita dei nostri militari nell'incidente che ha coinvolto un elicottero dell'Esercito Italiano in Bosnia-Erzegovina è una notizia che mi lascia sgomento e riempie il cuore di dolore. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari, ai quali mi stringo con affetto e sincera partecipazione in queste ore terribili. Ai feriti e alle Forze Armate giunga la mia più sentita vicinanza".
Salvini: "Molto addolorato"
"Molto addolorato per il tragico incidente che ha coinvolto un elicottero militare italiano impegnato nella missione Eufor in Bosnia-Erzegovina. Il mio pensiero e le mie preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie, a cui esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza in queste ore drammatiche. Un pensiero di profonda riconoscenza a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni all’estero", questo il messaggio sui social del vicepremier Matteo Salvini.
Il cordoglio di Piantedosi
"A nome mio, e di tutto il Viminale, alle famiglie di chi ha perso la vita, ai loro colleghi e a tutta la grande famiglia della Difesa esprimo il più sentito cordoglio. Rivolgo un augurio di pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti. A tutti i militari che servono il Paese con competenza, coraggio e senso del dovere, rinnovo la mia vicinanza e la mia gratitudine per il loro quotidiano impegno", ha dichiarato il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.
Il cordoglio del ministro Schillaci
Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha espresso "profondo cordoglio" per le vittime dell'incidente. Il ministro ha inoltre espresso “vicinanza alle famiglie delle vittime, alle Forze Armate e a tutti coloro che sono impegnati nella missione e che operano per garantire la pace e la sicurezza".
Kallas: "Momento difficile"
"I miei pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti. Il personale di EUFOR serve ogni giorno per sostenere la pace e la stabilita' in Bosnia ed Erzegovina, il loro lavoro rimane vitale". Lo scrive in una nota l'Alto Rappresentante per la Politica estera e la sicurezza Kaja Kallas commentando l'incidente di un elicottero militare in Bosnia. "Ho trasmesso le mie più sentite condoglianze al ministro degli Esteri Antonio Tajani e al ministro della Difesa Guido Crosetto. - scrive Kallas - L'Europa è in piena solidarietà con l'Italia in questo momento difficile".
Metsola: "Profondamente addolorata"
"Sono profondamente addolorata", ha scritto su X anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari. Ai feriti e a quanti sono coinvolti in questa tragedia, la mia più sincera vicinanza", ha aggiunto.
Il messaggio del presidente del Comitato militare della Nato
"A nome del Comitato Militare della NATO e mio personale, i nostri pensieri vanno all'equipaggio e a tutti coloro che erano a bordo, alle loro famiglie che stanno vivendo ore di angoscia e ai loro commilitoni in attesa di ulteriori notizie". Lo scrive sui social il presidente del Comitato militare della Nato, l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
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