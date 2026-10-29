Introduzione

Un elicottero militare italiano è caduto oggi in Bosnia-Erzegovina, per cause ancora da accertare. Secondo quanto si apprende, ci sono quattro vittime e 11 feriti. Il mezzo, un CH-47, era impiegato nel Paese nell'ambito dell'operazione Eufor Althea. Dolore e preoccupazione per quanto avvenuto, insieme alla vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, è stata espressa dalle massime cariche dello Stato e anche dall’Unione europea.