Il 'Chinook' è da sempre uno dei pilastri del Comando aviazione dell'Esercito: l'ultima versione è il Ch-47 F, un velivolo di ultima generazione che pur conservando le caratteristiche di capacità di carico e versatilità della versione precedente, permette di sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle moderne tecnologie e di offrire i più elevati standard operativi richiesti dai moderni scenari di impiego

Il CH-47 è un aeromobile prodotto dalla Boeing a Philadelfia in servizio con l'Esercito da oltre cinquant'anni (ELICOTTERO CADUTO IN BOSNIA, COSA SAPPIAMO - CHI SONO LE VITTIME). Molto versatile, ha condotto missioni sia di carattere operativo, sia di carattere umanitario sul territorio nazionale e all'estero.

Velivolo di ultima generazione

Il 'Chinook' è da sempre uno dei pilastri del Comando aviazione dell'Esercito: l'ultima versione è il Ch-47 F, un velivolo di ultima generazione che pur conservando le caratteristiche di capacità di carico e versatilità della versione precedente, permette di sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle moderne tecnologie e di offrire i più elevati standard operativi richiesti dai moderni scenari di impiego. Il CH-47 è in grado di trasportare 54 uomini o, in alternativa, un carico di 11.340 chilogrammi. E' dotato di due rotori e di due potenti sistemi di propulsione. La velocità e la capacità di trasporto ne fanno un mezzo economicamente conveniente, essendo il suo costo per tonnellata-chilometro il più basso se paragonato a quello di altri elicotteri.

La produzione

Gli Stati Uniti sono il primo paese per numero di dotazione, con diverse centinaia di esemplari, ma diversi altri paesi compresa l'Italia dispongono del Chinook. La sua produzione iniziò nel 1954 e all'estero venne usato per la prima volta in Vietnam dal 1962. Il Chinook ha una fusoliera lunga 15,54 metri ed è alto 5,66 metri. Il rotore principale ha un'apertura di 18,3 metri. La sua velocità massima è di circa 300 km all'ora.