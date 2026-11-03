L'ultimo saluto si tiene questa mattina nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli. Presenti anche Mattarella e Meloni, con i presidenti di Senato e Camera ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si celebrano, nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, i funerali dei quattro militari morti nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella, che, appena arrivato in chiesa, si è fermato a parlare con i parenti delle vittime e a porgere le sue condoglianze. Presenti anche la premier Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Ieri l'arrivo delle salme Nella mattinata di ieri, 2 novembre, era atterrato a Ciampino l’aereo militare che aveva riportato in Italia le salme dei quattro militari: i sergenti dell'Aviazione dell'Esercito, Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana. Il velivolo è stato accolto all'aeroporto romano dal presidente della Repubblica, dalla presidente del Consiglio, dal vicepremier e ministro degli Esteri Tajani e dal ministro della Difesa Crosetto. I feretri, dopo aver ricevuto gli onori militari e dopo la benedizione religiosa, sono tati poi trasferiti all'ospedale Militare del Celio, alla la camera ardente. Approfondimento Elicottero caduto, il rientro delle salme in Italia

Un momento dei funerali a Roma, 3 novembre 2026