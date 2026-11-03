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Incidente elicottero in Bosnia, oggi i funerali di Stato dei militari italiani morti

Cronaca

L'ultimo saluto si tiene questa mattina nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli. Presenti anche Mattarella e Meloni, con i presidenti di Senato e Camera

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Si celebrano, nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, i funerali dei quattro militari morti nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella, che, appena arrivato in chiesa, si è fermato a parlare con i  parenti delle vittime e a porgere le sue condoglianze. Presenti anche la premier Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Ieri l'arrivo delle salme 

Nella mattinata di ieri, 2 novembre, era atterrato a Ciampino l’aereo militare che aveva riportato in Italia le salme dei quattro militari: i sergenti dell'Aviazione dell'Esercito, Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana. Il velivolo è stato accolto all'aeroporto romano dal presidente della Repubblica, dalla presidente del Consiglio, dal vicepremier e ministro degli Esteri Tajani e dal ministro della Difesa Crosetto. I feretri, dopo aver ricevuto gli onori militari e dopo la benedizione religiosa, sono tati poi trasferiti all'ospedale Militare del Celio, alla la camera ardente.

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Le indagini

Intanto, proseguono le attività per capire cosa sia successo. Complessivamente sono tre, compresa quella delle autorità bosniache, le indagini avviate sull'incidente che ha causato anche il ferimento di 11 persone che erano a bordo del velivolo. A Roma risultano aperti due procedimenti, entrambi contro ignoti. La procura militare procede per il reato militare di perdita colposa, mentre la procura ordinaria ipotizza i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. L'attività investigativa si concentrerà in particolare sugli accertamenti tecnici sui rottami dell'elicottero e sull'analisi della scatola nera, elementi considerati fondamentali per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti allo schianto. Gli uffici giudiziari italiani lavoreranno in stretta collaborazione con la commissione di esperti inviata dalla Difesa in Bosnia per effettuare una serie di rilievi tecnici e ascoltare testimoni.

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