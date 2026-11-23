Parigi, accese le luci degli Champs-Elysees in vista del Natale. FOTO
Le luci di Natale sugli Champs-Élysées quest'anno resteranno accese fino alla prima settimana di gennaio 2027. Musica e luci sotto la pioggia. Madrina della cerimonia di apertura l’attrice Cate Blanchett. Per l’occasione, tornano i mercatini di Natale sul viale più famoso al mondo
- Alberi di Natale e decorazioni luminose tornano a impreziosire Parigi: gli Champs-Élysées si accendono di notte . L’avenue più famosa del mondo torna a scintillare di mille luci dalla fine del mese di novembre fino alla prima settimana di gennaio 2027, riportando in città tutta la magia delle feste.
- Le luci natalizie sugli Champs-Élysées rappresentano uno dei momenti più attesi delle feste a Parigi. Dopo un conto alla rovescia emozionante, si preme il celebre pulsante e in un istante l’intero viale si illumina, vestendosi dei suoi abiti di luce.
- Negli anni passati, l’inaugurazione delle illuminazioni si è sempre svolta in presenza di una o più celebrità, che fungono da padrino o madrina dell’evento, insieme alla sindaca di Parigi e al sindaco dell’8° arrondissement. Quest’anno l'attrice Cate Blanchett ha partecipato al conto alla rovescia insieme al sindaco Emmanuel Grégoire e a due bambini dell'associazione Petits Princes, in una serata segnata dalla pioggia.
- "Benvenuti a tutti, sono profondamente onorata di essere qui con voi come madrina in questa città magica e su questo viale che ha visto così tanta storia. Un viale iconico" ha dichiarato in francese la star australiana premio Oscar, con cittadinanza americana, sotto l'ombrello. Uno spettacolo di luci e colori sulle musiche di Vivaldi.
- Gli orari di accensioneDopo un conto alla rovescia emozionante, si preme il celebre pulsante e in un istante l’intero viale si illumina, vestendosi dei suoi abiti di luce. Le luci si accendono ogni sera dalle 17:00 o 18:30 fino a mezzanotte o all'1:00, e tutta la notte il 24 e il 31 dicembre lungo i 2,2 km tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde
- Torna anche il mercatino di Natale nei giardini degli Champs-Élysées : dal 22 novembre 2026 al 4 gennaio 2027, chiuso il 31 dicembre, con chalet, pista di pattinaggio e la Casa di Babbo Natale in Place Clemenceau. L’intera area è stata pedonalizzata, consentendo a tutti di passeggiare liberamente e godersi lo spettacolo in un’atmosfera ancora più festosa e familiare, tra le eccellenze della gastronomia e i migliori prodotti tipici francesi.
- Il maltempo non ha scoraggiato i curiosi accorsi sul viale, chiuso al traffico per l’occasione. Le illuminazioni resteranno accese fino al 3 gennaio 2027 e brilleranno ogni sera fino a mezzanotte, ad eccezione delle notti del 24 e del 31 dicembre, quando i Champs-Élysées resteranno illuminati per tutta la notte.