Dopo un conto alla rovescia emozionante, si preme il celebre pulsante e in un istante l’intero viale si illumina, vestendosi dei suoi abiti di luce. Le luci si accendono ogni sera dalle 17:00 o 18:30 fino a mezzanotte o all'1:00, e tutta la notte il 24 e il 31 dicembre lungo i 2,2 km tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde