Polizia e squadre di esperti sono sulle tracce di una leonessa. Dopo le immagini di una telecamera di sorveglianza circolate ieri oggi è arrivata la conferma delle autorità. Probabilmente è fuggita dal giardino di una villa privata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un leone è stato avvistato nella serata di ieri nei quartieri vicini alle foreste nel nord di Istanbul e mentre da ore sono ancora in corso operazioni per cercare di catturare l'animale e le autorità locali hanno chiesto agli abitanti delle zone vicine all'avvistamento di stare in casa. Secondo una dichiarazione dell'ufficio del governatore di Istanbul, ieri "verso le18, un leone è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza nel quartiere di Uskumrukoy, nel distretto di Sariyer", un'area nel nord della più grande città turca, dove si trovano foreste e parchi naturali ma anche vari quartieri residenziali.

Si tratta di una leonessa forse fuggita da un giardino privato "L'area in cui si trova il leone è stata individuata e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per garantirne la cattura da vivo", si legge nella nota, mentre secondo i media locali le operazioni per catturare l'animale, durate tutta la notte, sono ancora in corso e alcuni quartieri nel nord della città sono stati chiusi al traffico e ai pedoni. Secondo le analisi dei filmati di sicurezza che hanno immortalato l'animale si tratterebbe di una leonessa mentre un giornalista dell'emittente Ntv ha dichiarato che l'animale potrebbe essere fuggito dal giardino di una villa nella zona dove si trovava, sebbene non sia legale in Turchia allevare un leone a casa.