La vittima si chiamava Angelo Marchetti: è rimasto schiacciato tra un mezzo pesante e un muro mentre era al lavoro in un'azienda del quartiere Borgovilla-Patalini. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo e disposto il sequestro del camion

Un operaio di 57 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro in un'azienda del quartiere Borgovilla-Patalini a Barletta. Secondo quanto si apprende, Angelo Marchetti è deceduto a causa dei numerosi traumi riportati dopo essere rimasto schiacciato tra un mezzo pesante e un muro. Saranno le indagini dei carabinieri e del personale dello Spesal della Asl Bat (Barletta-Andria-Trani) a chiarire la dinamica dell'incidente. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto il sequestro del camion. Al momento si procede contro ignoti e la magistratura valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia.