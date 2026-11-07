Introduzione

Una nuova ondata di allarmi bomba ha causato ieri disagi al traffico aereo in tutta Europa, dopo che già giovedì molti voli erano stati colpiti da false allerta. I velivoli coinvolti sono, comunque, atterrati in sicurezza e le perquisizioni a bordo non hanno portato al ritrovamento di alcun ordigno esplosivo. Gli allarmi però hanno interessato diversi Paesi: i voli infatti erano in partenza o in arrivo da Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Ungheria, Cipro, Romania, Regno Unito e Portogallo. Mentre in Irlanda a essere colpiti dai falsi allarmi sono stati diversi media, a pochi giorni dal vertice europeo che si terrà nel Paese. Uno scenario composito insomma, che ha portato anche a interrogarsi se ci sia una regia unica dietro questi atti e quali siano gli eventuali obiettivi.