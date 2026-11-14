Usa, revocato blocco voli a livello nazionale. Trump: infrastrutture obsolete. LIVE
È stato un venerdì di caos nei cieli americani. Con il blocco dei decolli a livello nazionale durato per più di 4 ore e poi revocato nella notte. Le autorità hanno escluso un attacco informatico, la paralisi - evento davvero eccezionale negli USA - pare per problemi di comunicazione (che hanno avuto un impatto su più centri di controllo del traffico delle rotte). Trump: lo stop è dovuto a infrastrutture obsolete
in evidenza
Gli Stati Uniti precipitano nel caos del trasporto aereo con migliaia di voli bloccati e decine di migliaia di passeggeri a terra, a causa dei sistemi di comunicazione di controllo "obsoleti" e "sovraccarichi". Il blocco dei voli "per circostanze straordinarie" su tutto il territorio nazionale è stato disposto poco dopo le 16 locali di venerdì (le 22 in Italia) dalla Federal Aviation Administration e ha fatto temere scenari tragici. "Non è un nuovo 11 Settembre" ha assicurato il segretario alla Sicurezza internaMullin. Dopo quattro ore circa, il blocco è stato rimosso. Il segretario ai trasporti Usa Sean Duffy, ha imputato a "switch e router davvero intasati di dati" la ragione dello stop e ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari parlando di "vera emergenza". Senza una manutenzione "continuerà a guastarsi" ha aggiunto.
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Cnn, oltre 7.000 voli cancellati e 8.000 ritardati
Sono stati piu' di 7.700 i voli cancellati ieri negli Stati Uniti per lo stop di quattro ore al traffico aereo e oltre 8.000 quelli ritardati. Lo riferisce la Cnn citando il sito FlightAware. I disagi continueranno anche oggi, con piu' di 2.000 voli gia' annullati.
Media, per Trump blocco voli dovuto a strutture obsolete
Nelle sue prime dichiarazioni sull'interruzione dei voli in tutti gli Stati Uniti, cominciata nel pomeriggio, il presidente Donald Trump ha dichiarato a Peter Doocy di Fox News che, a quanto pare, non sembra essere il risultato di un attacco informatico o di un problema legato all'intelligenza artificiale. "Ha detto che non sembra trattarsi di un attacco informatico, ne' di un problema legato all'intelligenza artificiale o a qualcosa del genere. Gli ho posto la domanda in un paio di modi diversi e lui ha risposto che non sembra essere questo il caso, aggiungendo che e' proprio la prima cosa che controllano sempre", ha riferito Doocy durante la diretta televisiva. Il giornalista ha proseguito spiegando che nessuno ha rivendicato la responsabilita' dell'interruzione delle operazioni a terra. "Ha detto che, invece, sembra trattarsi di una situazione in cui ci sono molte apparecchiature obsolete e malfunzionanti nell'infrastruttura su cui si basa l'agenzia federale dei trasporti per mantenere gli aerei in volo", ha aggiunto Doocy, ricordando che alcuni dispositivi sono vecchi di cinquant'anni.
Cnn, revocato il blocco dei voli a livello nazionale
Il blocco a livello nazionale imposto a tutti i voli interni negli Stati Uniti e' stato revocato, secondo quanto reso noto dalla Federal aviation administration. Lo riferisce la Cnn. Il traffico aereo riparte, dunque, dopo oltre quattro ore di 'ground stop' totale causato da un'interruzione nei sistemi di telecomunicazione.
Gli Usa bloccano i voli nel Paese, migliaia i voli cancellati
In seguito, a quattro ore circa dal blocco, il segretario ai trasporti Usa Sean Duffy, ha imputato a "switch e router davvero intasati di dati" la ragione dello stop aereo con "decine di migliaia di passeggeri bloccati". Duffy, in una conferenza stampa con Mullin alla Casa Bianca che si è tenuta quasi in contemporanea con la rimozione del blocco, ha parlato di vera emergenza per l'ammodernamento delle strutture e ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari. Ha parlato di "vera emergenza" da affrontare con un ammodernamento. "Accadrà di nuovo? Non so dire se si verificherà proprio questo scenario", ha aggiunto. In altri termini, gli aggiornamenti tecnologici fatti "hanno sovraccaricato il sistema preesistente" della Faa, facendolo saltare. "Continuerà a guastarsi", ha concluso. Mullin ha spiegato che "non c'è mai stata alcuna vita a rischio, nessun volo a rischio. Non vi 'è indicazione che il collasso" del sistema sia "correlato a un attacco informatico", ai problemi di Microsoft ad Outlook o a un'azione legata all'intelligenza artificiale. Ha precisato che il presidente Donald Trump è stato costantemente informato sugli eventi. Il tycoon non è apparso nel briefing, ma ha detto a Fox News di ritenere che il caos nei cieli fosse legato a "infrastrutture obsolete". Perché Trump non ha parlato direttamente? "Il presidente ha fiducia nel suo gruppo dirigente: ecco perché puntiamo con forza sulla sua leadership. Il segretario Duffy ha detto che è il miglior presidente che abbiamo mai avuto: non c'è mai stato costruttore e leader come lui a capo della nazione a delineare una visione e a mettere insieme una squadra", ha precisato Mullin. Il ritorno alla normalità del traffico aereo negli scali dei Paese, da New York a Los Angeles "sarà lento", ha ammesso Duffy, mentre sono decine di migliaia i voli cancellati.
Gli Usa bloccano i voli nel Paese, 'sistemi tlc di controllo obsoleti'
Gli Stati Uniti precipitano nel caos del trasporto aereo con migliaia di voli e decine di migliaia di passeggeri per i sistemi di comunicazione di controllo "obsoleti" e "sovraccarichi". Il blocco ai voli "per circostanze straordinarie" su tutto il territorio nazionale, disposto poco dopo le 16 locali di venerdì (le 22 in Italia) dalla Federal Aviation Administration (Faa), ha fatto temere scenari tragici, ben impressi nella memoria degli americani. Una misura così draconiana dell'Authority di controllo del trasporto aereo è stato adottata nel 2023, quando un malfunzionamento fece saltare un sistema informatico della Faa, e soprattutto dopo gli attacchi terroristici del 2001 alle Torri Gemelle. "Non vi è indicazione che si tratti di un attacco doloso: per ora, si tratta solo di interruzione delle tlc. Non siamo sotto attacco, non c'è pericolo. Non è un nuovo 11 Settembre", ha assicurato dopo quasi un'ora d'incertezza il segretario alla Sicurezza interna (Dhs) Markwayne Mullin, dalla West Wing della Casa Bianca.