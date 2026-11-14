In seguito, a quattro ore circa dal blocco, il segretario ai trasporti Usa Sean Duffy, ha imputato a "switch e router davvero intasati di dati" la ragione dello stop aereo con "decine di migliaia di passeggeri bloccati". Duffy, in una conferenza stampa con Mullin alla Casa Bianca che si è tenuta quasi in contemporanea con la rimozione del blocco, ha parlato di vera emergenza per l'ammodernamento delle strutture e ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari. Ha parlato di "vera emergenza" da affrontare con un ammodernamento. "Accadrà di nuovo? Non so dire se si verificherà proprio questo scenario", ha aggiunto. In altri termini, gli aggiornamenti tecnologici fatti "hanno sovraccaricato il sistema preesistente" della Faa, facendolo saltare. "Continuerà a guastarsi", ha concluso. Mullin ha spiegato che "non c'è mai stata alcuna vita a rischio, nessun volo a rischio. Non vi 'è indicazione che il collasso" del sistema sia "correlato a un attacco informatico", ai problemi di Microsoft ad Outlook o a un'azione legata all'intelligenza artificiale. Ha precisato che il presidente Donald Trump è stato costantemente informato sugli eventi. Il tycoon non è apparso nel briefing, ma ha detto a Fox News di ritenere che il caos nei cieli fosse legato a "infrastrutture obsolete". Perché Trump non ha parlato direttamente? "Il presidente ha fiducia nel suo gruppo dirigente: ecco perché puntiamo con forza sulla sua leadership. Il segretario Duffy ha detto che è il miglior presidente che abbiamo mai avuto: non c'è mai stato costruttore e leader come lui a capo della nazione a delineare una visione e a mettere insieme una squadra", ha precisato Mullin. Il ritorno alla normalità del traffico aereo negli scali dei Paese, da New York a Los Angeles "sarà lento", ha ammesso Duffy, mentre sono decine di migliaia i voli cancellati.