Per limitare il rischio di perdere il volo, è importante organizzare la partenza considerando anche le possibili congestioni aeroportuali. A ricordarlo è Mariana Giuliano, avvocato specializzato in diritti dei passeggeri e consulente di AirHelp, che sottolinea la necessità di valutare attentamente l'affluenza prevista al terminal. In generale, infatti, chi arriva troppo tardi per completare i controlli e raggiungere il gate non può contare automaticamente su un rimborso o su un'assistenza da parte della compagnia aerea. “Soprattutto nei periodi di alta stagione, prevedere le code è difficile”, osserva l'esperta. Una possibile soluzione è rappresentata dal Fast Track, il servizio che permette di utilizzare una corsia prioritaria ai controlli di sicurezza, evitando parte delle code ordinarie. Questa possibilità, tuttavia, non elimina completamente il rischio di ritardi. Come precisa Giuliano, “anche con un accesso rapido, resta responsabilità del passeggero calcolare correttamente le tempistiche di imbarco”. Per questo motivo è opportuno prevedere un margine sufficiente per affrontare eventuali contrattempi, rispettando gli orari indicati dalla compagnia aerea per il completamento delle procedure e la presentazione al gate.

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