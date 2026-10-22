Scontri Milano, allerta per cortei di sabato. La mappa delle proteste

"Milano, Varese, Monza e Lodi sono state attraversate da un panico generale dovuto dalla circolazione di immagini false", hanno scritto gli studenti in rete. "Il terrore ha raggiunto il suo apice - hanno spiegato Rete Studenti Varese, Unione degli Universitari Milano e Parola agli studenti Lodi - con la diffusione di liste di ragazze che sarebbero state targhetizzate come vittime di stupri di massa'". Per gli studenti la creazione dei contenuti viene da bot e troll e "l'obiettivo è unico e chiaro: seminare il panico generale e disperdere il grande movimento che ha portato centinaia di studenti in piazza". Finora - si legge sui social - "nessun caso reale è stato segnalato ma una cosa è chiara: la vera violenza è quella istituzionalizzata, quella che pensa prima alle vetrine, ai cassonetti, all'immagine della Milano per bene invece che alle motivazioni dietro queste proteste". "La risposta al loro terrore - hanno concluso gli studenti - resta una: la solidarietà e l'organizzazione".

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