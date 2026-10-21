Scontri a Milano, TikTok: “Condanniamo violenza, attivato task force"

"Distinguiamo tra i contenuti che documentano le proteste e quelli che incitano alla violenza - si legge nella dichiarazione ufficiale dell'azienda -, garantendo l'accesso alle informazioni e il dibattito pubblico, contrastando al contempo l'uso improprio della piattaforma" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ferma condanna a ogni forma di violenza. Dopo i disordini dello scorso finesettimana che hanno messo a ferro e fuoco il centro di Milano, TikTok comunica la propria disapprovazione e, con una dichiarazione ufficiale, specifica che non consente contenuti che incitano o promuovono attività criminali. “Distinguiamo tra i contenuti che documentano le proteste e quelli che incitano alla violenza – si legge in una nota ufficiale - garantendo l'accesso alle informazioni e il dibattito pubblico, contrastando al contempo l'uso improprio della piattaforma. In risposta ai recenti disordini, abbiamo attivato una task force e rafforzato le attività di moderazione, anche attraverso tecnologie di riconoscimento di immagini e audio".

Attività di moderazione TikTok riferische che, "con l'evolversi della situazione, continuiamo la nostra attività di moderazione, rimuovendo i video, sospendendo le Live e bloccando gli account che violano le nostre regole. Finora, i tassi di violazione restano in linea con quelli osservati nei periodi precedenti. Stiamo inoltre collaborando con partner di fiducia, tra cui fact-checker indipendenti, per identificare le potenziali minacce emergenti". Per la società sono state introdotte "ulteriori misure di sicurezza, tra cui il blocco dei termini di ricerca che incitano alla violenza o ad attività criminali, la disattivazione del completamento automatico per le ricerche relative alle proteste e la limitazione dei suggerimenti di ricerca. Stiamo inoltre invitando gli utenti a consultare fonti affidabili e a utilizzare le Live in modo responsabile, limitando temporaneamente alcune funzionalità di monetizzazione delle dirette relative alle proteste, per prevenire eventuali forme di sfruttamento economico". Vedi anche Scontri Milano, Perego: Sui social azioni di Paesi extra Ue