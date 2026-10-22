Non solo supermercati, imprese a rischio per il blocco dei tir: dai pastifici ai rifiutiEconomia
Introduzione
Proseguono le proteste degli autotrasportatori contro il caro-carburante. Dalla Calabria alla Puglia alla Campania: sono diverse le regioni del Sud Italia coinvolte negli scioperi che rischiano di avere ripercussioni negative su decine di attività e servizi pubblici essenziali. Ecco quali.
Quello che devi sapere
La raccolta dei rifiuti a Foggia
Agli scaffali vuoti nei supermercati nelle ultime ore in Puglia si aggiungono disservizi nella raccolta dei rifiuti. A Foggia, la società che gestisce l'igiene ambientale (Amiu) dichiara difficoltà nell'approvvigionamento di carburante per i mezzi adibiti al trasporto e al conferimento dell'immondizia.
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Collegamenti marittimi in Campania
Problemi analoghi emergono sul fronte dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Caremar, società che gestisce le tratte tra il capoluogo campano e le isole di Capri, Ischia e Procida è stata tra le prime a denunciare scarsità di gasolio per aliscafi e navi. Per la giornata di oggi sono in vigore le prime sospensioni da Capri con potenziali percussioni negative sul settore del turismo. Altre compagnie come Medmar, Alilauro e Gestur sono in difficoltà, mentre Snav non esclude in assenza di rifornimenti una sospensione del servizio per il fine settimana.
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Filiera della mozzarella
A soffrire in queste ore è inoltre l'industria alimentare, in particolare le aziende che richiedono rifornimenti costanti per la produzione di freschi. Ne è un esempio la filiera della mozzarella dove crescono le criticità legate allo stoccaggio del latte. "Ad oggi gli allevatori producono latte, ma non riescono a farlo arrivare ai caseifici a causa del blocco dei trasporti", afferma Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.
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L'industria della pasta
Dal latte al grano: il blocco dei tir paralizza le consegne anche per i pastifici costretti a congelare la produzione. "Non arrivano camion né cisterne e abbiamo terminato anche le scorte", denuncia a La Repubblica Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato dell'omonima azienda. Secondo l'ad, sono diversi i pastifici del Sud Italia in difficoltà con criticità destinate ad aggravarsi "se la protesta dovesse protrarsi a lungo" perché "in quel caso si lascerà il Sud senza cibo né medicine".
Voli, allarme di Wizz Air
Con le interruzioni nelle forniture di carburante le compagnie aeree mettono in guardia dal rischio di disagi per i passeggeri. Wizz Air, vettore low cost ungherese, non esclude "limitazioni operative che potrebbero ripercuotersi sui voli da e per l’Italia". L'azienda chiarisce di stare facendo tutto il possibile per "garantire la continuità degli spostamenti" e chiede alle autorità italiane di "intervenire con urgenza per ripristinare la regolarità delle forniture di carburante agli aeroporti".
Gli aeroporti a rischio
L’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enav) ha intanto emesso alcuni Notam, cioè avvisi aeronautici, per segnalare le possibili criticità negli scali. Ad essere monitorati, in queste ore, sono gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria dopo che hanno registrato una carenza di carburante per gli aerei. A Lamezia Terme, invece, non si segnalano problemi e le operazioni procedono regolarmente.
Esperti UE: "Offerta diesel e jet fuel limitata ma per ora no carenza"
L'offerta di gasolio e carburanti per gli aerei è stata al centro della riunione, ieri, del gruppo di coordinamento Ue sul petrolio che ha confermato come la disponibilità rimanga "limitata". Esperti Ue della Commissione e degli Stati membri sottolineano la "persistente incertezza geopolitica globale che incide sui mercati petroliferi" ma non rilevano, per il momento, "carenza fisica di tali prodotti in Europa". A breve dovrebbe essere lanciato il dialogo strategico con le raffinerie dell'Ue, che sarà presieduto dai commissari all'Energia, Dan Jørgensen, e alla Difesa, Andrius Kubilius.
Prime rimozioni dei blocchi in Sicilia
Dopo che il governo ha annunciato lo stanziamento immediato di 480 milioni, sono stati rimossi alcuni presìdi. In Sicilia, al termine di un incontro in Prefettura a Catania, gli autotrasportatori dell'Associazione imprese autotrasportatori siciliani hanno annunciato la fine del blocco sull'autostrada Messina-Catania, davanti al porto di Palermo e in altre strade siciliane. "Abbiamo deciso di revocare il blocco dei Tir poiché abbiamo ricevuto delle rassicurazioni da parte del prefetto che anche noi siederemo ai tavoli nazionali per i confronti sul tema dell'autotrasporto", ha detto il presidente dell'Aias, Giuseppe Richichi.
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