Problemi analoghi emergono sul fronte dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Caremar, società che gestisce le tratte tra il capoluogo campano e le isole di Capri, Ischia e Procida è stata tra le prime a denunciare scarsità di gasolio per aliscafi e navi. Per la giornata di oggi sono in vigore le prime sospensioni da Capri con potenziali percussioni negative sul settore del turismo. Altre compagnie come Medmar, Alilauro e Gestur sono in difficoltà, mentre Snav non esclude in assenza di rifornimenti una sospensione del servizio per il fine settimana.

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