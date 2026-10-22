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Autotrasportatori, agricoltura e pesca: le misure del Decreto aiuti del governo Meloni

Politica
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE PROTESTE).

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Quello che devi sapere

Autostrasporto, 480 milioni e crediti d'imposta

"Da marzo fino ad agosto abbiamo messo 480 milioni, e altri 60 milioni per il mese di settembre fino ai primi di ottobre, consentendo anche l'utilizzo dei crediti d'imposta per i primi mesi del 2027 per evitare che alcune aziende vadano in extra credito e non possano utilizzare i crediti", ha spiegato il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato un decreto aiuti per l'autotrasporto, spiegando che "i crediti saranno già disponibili alle prime aziende dalla settimana prossima".

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10 milioni a fondo perduto per le imprese ittiche

Fra le misure, per gli imprenditori della pesca è in arrivo un contributo a fondo perduto pari al 10% della spesa sostenuta fra il 1° giugno e il 15 ottobre, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2026, per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante. Il contributo, si legge nel testo, "è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)". Entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto il ministero dell'Agricoltura definirà modalità e termini per la trasmissione della documentazione degli acquisti di carburante, ed entro i successivi 30 giorni "si provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato da ciascun beneficiario".

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