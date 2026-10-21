Sciopero camionisti, supermercati vuoti anche in Veneto

Lo stop di camion e tir al Sud inizia a provocare conseguenze nelle regioni settentrionali. A risentirne è anche il Veneto, dove le “forniture di ortofrutta arrivano un po' a singhiozzo”, ha fatto sapere Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Continua lo sciopero degli autotrasportatori (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) e anche in Veneto iniziano i problemi con le forniture di prodotti freschi. Le conseguenze dello stop dei tir, partito dal Meridione, hanno raggiunto anche la regione Nordorientale dove la frutta e la verdura non si trovano più sugli scaffali dei supermercati. A dare l’allarme è Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, che parlando dei problemi di approvvigionamento ha sottolineato come le “forniture di ortofrutta arrivino un po' a singhiozzo. L'autotrasporto - ha detto - è il fulcro vitale del commercio e se mancano le cose negli scaffali non si lavora, oltre ad avere un impatto psicologico davvero importante, che ci riporta con la mente ai mesi del Covid o direttamente al dopoguerra. Il problema è serio".

Da Sud a Nord Da giorni ormai camion e tir al Sud Italia si sono fermati per protestare contro il caro carburante. Dalla Campania alla Sicilia, gli scaffali dei negozi di alimentari sono sempre più vuoti: a mancare sono soprattutto i prodotti freschi che, a causa dei ritardi nelle consegne e delle difficoltà nella conservazione, rischiano di andare a male provocando ingenti perdite per i produttori. Le proteste proseguono in Puglia, in Calabria e in Campania. Gli autotrasportatori hanno bloccato il porto commerciale di Napoli, aggravando la situazione degli approvvigionamenti di carburanti e generi alimentari sulle isole di Ischia e Procida. Gli scaffali dei supermercati restano ancora vuoti soprattutto nelle province di Caserta e Napoli, ma anche nel Molise e nel Lazio, dove scarseggiano frutta e verdura. Potrebbe interessarti Sciopero autotrasportatori, su A1 chiuso nodo con A30 Caserta-Salerno