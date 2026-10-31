Prezzi in corsa, salari insufficienti e crescita zero: l'allarme Istat

L'inflazione italiana sale al 5,4% a ottobre, ai massimi da oltre tre anni, mentre i rincari energetici raggiungono il 31,4%, mentre le bollette regolamentate aumentano del 59,5%. Secondo le associazioni dei consumatori, la stangata supera i 1.500 euro a famiglia. Il Pil resta fermo nel terzo trimestre e mette a rischio la crescita dell'1% prevista dal governo. Intanto i salari perdono terreno e il potere d'acquisto resta inferiore di oltre il 9% rispetto al 2021 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Crescita zero nel terzo trimestre, prezzi ai massimi da oltre tre anni, salari che non tengono il passo. L'Istat certifica le difficoltà di tante famiglie alle prese con spese fuori controllo: l'inflazione a ottobre raggiunge il 5,4% nei dati preliminari. Per l'energia i rincari sono del 31,4%. Le bollette sul mercato regolamentato salgono ancora di più, fino al +59,5%. Per i trasporti il conto cresce del 9,3% e per il cibo fresco del 7,5%. Un'inflazione così elevata è la "drammatica conseguenza", nelle parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dell'impatto delle guerre sulle materie prime energetiche. La stangata, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, è di oltre 1.500 euro a famiglia. "Il costo dell'energia è una priorità", ha ribadito la premier Giorgia Meloni. La manovra conterrà sul fronte energetico solo misure strutturali, che richiedono tempo di attuazione. Invece dal primo gennaio, il decreto bollette potrebbe portare sollievo alle famiglie e alle imprese. Il provvedimento è atteso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana.

L'allarme per la crescita e i consumi Il tema preoccupa tutti, a partire dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che vede il tenore di vita dei cittadini "aggredito" dall'inflazione e dai salari insufficienti, fino al governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che per la prima volta apre a nuovi aumenti dei tassi della Bce, di fronte al rischio che nei prossimi mesi si accentuino gli effetti dell'inflazione e aumentino i costi di finanziamento. Anche le ultime statistiche proiettano ombre sui prossimi mesi. Un'inflazione così elevata potrebbe lasciare un'eredità pesante sul prossimo anno, stimata dall'Istat in circa il 2% durante una conferenza stampa. Quest'anno - spiegano i ricercatori dell'istituto - era di appena lo 0,1%. Inoltre la stazionarietà del Pil nel terzo trimestre pesa sulle prospettive di crescita dell'intero anno: il dato acquisito per il 2026, quello che si registrerebbe in caso di variazioni nulle nell'ultimo trimestre, resta allo 0,8%, secondo i calcoli dell'ufficio di statistica. Secondo diverse analisi, a partire da quella di Confesercenti, è a rischio la possibilità di raggiungere l'obiettivo di crescita del governo dell'1%. E l'andamento del Pil nel terzo trimestre - piatto su base congiunturale e in aumento tendenziale dello 0,8% - ha gelato le attese di un proseguimento della fase espansiva. Quanto all'inflazione, sempre secondo Confesercenti, si teme possa superare il 6% nei prossimi due mesi, compromettendo le vendite natalizie. Si brucerebbero così 1,4 miliardi di consumi nell'ultimo trimestre. A preoccupare, secondo Confcom, è soprattutto il fatto che le tensioni sugli energetici, e in misura più contenuta sugli alimentari freschi, non si vadano esaurendo e comincino a produrre marginali effetti anche su altre filiere. Mentre Federdistribuzione avvisa che difficilmente potrà durare a lungo lo sforzo della grande distribuzione per tenere i prezzi "significativamente inferiori" rispetto al dato del carrello della spesa Istat. Approfondimento Istat: a ottobre inflazione a +5,4%, record da agosto 2023

L'Italia in testa ai rincari in Europa L'accelerazione dell'inflazione italiana, passata dal 4,2% di settembre al 5,4% di ottobre, è un'eccezione tra i grandi Paesi europei e pone l'Italia in testa alla classifica dei rincari. In Spagna il tasso è stabile al 4,9%, in Francia sale dal 3,1% al 3,4% e in Germania scende dal 3,3% al 2,8%. Eurostat ha diffuso inoltre i dati del Pil che è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro. L'Italia è tra i paesi con la crescita trimestrale più bassa (pari a zero), fa peggio la Francia (-0,1%), mentre per la Germania è in crescita dello 0,2% e la Spagna resta il paese più dinamico, con lo 0,6%. Approfondimento Mattarella: inflazione e salari aggrediscono tenore di vita