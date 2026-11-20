Contrabbando sigarette, un miliardo di euro di mancato gettito fiscale in 5 anniEconomia
Introduzione
Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, durante la presentazione del rapporto 2026 sul contrabbando di sigarette e dei dispositivi elettronici per il consumo di nicotina, ha richiamato il dato allarmante: il mercato illecito di questi prodotti legati al tabacco in Italia ha causato circa un miliardo di euro di mancate entrate fiscali tra il 2021 e il 2025.
Quello che devi sapere
Lo studio
La ricerca è stata realizzata da Intellegit e presentata il 18 novembre al Senato. Secondo il rapporto, il mercato illecito delle sigarette rappresenta circa il 2% dei consumi nazionali, in calo rispetto al 2016, quando la quota era vicina al 6%. Il fenomeno sta però cambiando, con una crescente presenza di fabbriche clandestine sul territorio italiano e nuove modalità di vendita attraverso internet e i social network.
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L’impatto del prezzo
In Francia il mercato dell’illecito rappresenta il 40% del consumo complessivo. Una enormità rispetto al 2% italiano. Secondo lo studio, le differenze sono dovute in particolare alla tassazione e al prezzo di vendita. Se il prezzo finale è alto si creano le condizioni ideali per gli operatori illegali, che possono proporre sigarette a tariffe inferiori rispetto a quelle dei rivenditori regolari.
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Quanto costa un pacchetto
Ad esempio in Irlanda un pacchetto arriva a costare oltre 17 euro, nel Regno Unito più di 16 euro, in Norvegia circa 15 e in Francia quasi 13 euro. Invece in Paesi come Turchia, Macedonia del Nord, Moldavia, Kosovo e Biolorussia un pacchetto di sigarette costa meno di 3 euro. In Italia il prezzo medio è di 5,20 euro, mentre quello di contrabbando tra i 3 e i 4,5 euro. Dove il prezzo di vendita è alto c’è una maggiore incidenza dei prodotti illeciti: ad esempio in Irlanda (35,2%) e Regno Unito (32,2%).
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Il danno erariale
Il mercato illegale del settore crea un grosso danno erariale per gli Stati europei. Nel quinquennio 2021-2025, si stima che le perdite di gettito in Ue abbiano superato i 40 miliardi di euro, di cui quasi il 64% concentrato in Francia.
I nuovi prodotti
Andrea Di Nicola, docente dell'Università di Trento e curatore dello studio, ha evidenziato l'aumento in tutta Italia delle quote di sigarette contraffatte all'interno del mercato illecito. Ma l’offerta illecita si sta ampliando anche ai prodotti di nuova generazione. “Nell’ultimo quinquennio l’attività di monitoraggio del mercato online ha evidenziato che circa un quarto dei venditori di eLiquids e sigarette elettroniche monouso non conformi alla normativa è localizzato in Italia”, spiega il report.
Le violazioni
“Le principali violazioni riguardano la vendita di eLiquids con concentrazioni di nicotina superiori al limite di 20 mg/ml e, in misura minore, la commercializzazione di flaconi con capacità superiori a quanto consentito dalle norme. Il mercato illecito online degli stick per prodotti a tabacco riscaldato (Thp) risulta equamente distribuito tra prodotti compatibili con Iquos e Glo, con una prevalenza di venditori localizzati nel Regno Unito”.
I casi di cronaca
Il generale Giancarlo Franzese, della Guardia di Finanza, ha descritto il funzionamento degli stabilimenti clandestini, spesso nascosti in capannoni industriali e dotati di macchinari sofisticati, tra cui generatori elettrici autonomi per evitare consumi anomali di energia in grado di insospettire le autorità. In un'indagine a Torino è stata individuata un'organizzazione in grado di produrre fino a 48mila pacchetti di sigarette al giorno. In Italia l’incidenza dell’illecito resta abbastanza contenuta anche grazie ai capillari controlli. Negli ultimi cinque anni è aumentato sia il numero di sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza che i quantitativi di tabacchi sequestrati.
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L’evoluzione dei canali di vendita
Negli ultimi anni sono cambiate anche le modalità di vendita. Il commercio illegale non si sviluppa più esclusivamente tramite i tradizionali canali di distribuzione fisica, ma utilizza con sempre più frequenza le piattaforme digitali e i canali online. Le istituzioni europee devono affrontare una doppia sfida: il contrasto delle reti “classiche” del contrabbando e il rafforzamento del monitoraggio dei nuovi canali commerciali.
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