La ricerca è stata realizzata da Intellegit e presentata il 18 novembre al Senato. Secondo il rapporto, il mercato illecito delle sigarette rappresenta circa il 2% dei consumi nazionali, in calo rispetto al 2016, quando la quota era vicina al 6%. Il fenomeno sta però cambiando, con una crescente presenza di fabbriche clandestine sul territorio italiano e nuove modalità di vendita attraverso internet e i social network.

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Sigaretta - ©IPA/Fotogramma