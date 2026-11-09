Tabacco, verso stretta Ue su acquisti esteri e nuove accise ma più tempo a ItaliaEconomia
Introduzione
Ultimi passi per la riforma della tassazione del tabacco. Nella proposta di compromesso della presidenza irlandese dell'Ue, contenuta nei testi inviati alle delegazioni e visionata dall’Ansa, si ipotizzano accise minime più alte su sigarette e tabacco, una stecca di sigarette anziché quattro come soglia di riferimento per gli acquisti tra Paesi dell’Ue, nuove imposte sui prodotti a base di nicotina e anche più tempo per adeguarsi alle nuove regole, fino al 2036 per dieci Paesi, Italia compresa.
Quello che devi sapere
La riforma della tassazione del tabacco
Dublino tenta di sbloccare la riforma all'Ecofin di oggi, lunedì 9 novembre. La riunione nel pomeriggio sarà presieduta dal ministro irlandese delle Finanze Simon Harris. La presidenza dell'Ue punta a un accordo politico per aumentare le accise minime europee ed estenderle ai nuovi prodotti, comprese le sigarette elettroniche e le bustine di nicotina.
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I nodi
Il principale ostacolo politico resta la tassazione delle bustine di nicotina senza tabacco, molto diffuse in Svezia. Dublino propone un'imposta minima iniziale del 10% del prezzo oppure 30 euro al chilo, da aumentare gradualmente fino al 50% oppure 50 euro al chilo dal 2032. Ma il livello definitivo dovrà essere concordato direttamente dai ministri. Sul tavolo restano anche le richieste della Spagna sul tabacco trinciato.
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Per l’accordo servirà unanimità
La presidenza ritiene di essere vicina a un accordo, secondo quanto riferito giovedì da un alto diplomatico europeo, pur riconoscendo la necessità di ulteriori compromessi. Per il via libera alla riforma servirà l'unanimità dei Ventisette.
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L’aggiornamento della direttiva
L'obiettivo è aggiornare una direttiva del 2011, ormai superata dall'evoluzione del mercato, aumentando le imposte minime sui prodotti tradizionali ed estendendo per la prima volta la tassazione armonizzata a quelli più recenti, dalle sigarette elettroniche alle bustine di nicotina. L'Ue non stabilisce direttamente i prezzi di vendita, ma le accise minime che gli Stati devono applicare, lasciandoli liberi di imporre tasse più elevate.
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Le accise sulle sigarette
Per le sigarette, la mediazione prevede una soglia minima di 140 euro per mille pezzi dal luglio 2028, destinata a salire a 170 euro dal 2030 e a 200 euro dal 2032, quando entrerà pienamente in vigore anche il requisito di un'accisa pari ad almeno il 60% del prezzo medio ponderato di vendita, salvo le deroghe previste. Non si tratta di aumenti automatici di pari importo sul prezzo dei pacchetti.
La proroga che riguarda l’Italia
La presidenza propone un periodo transitorio supplementare per Italia, Bulgaria, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Slovenia, che per raggiungere i nuovi livelli dovrebbero aumentare le accise sulle sigarette di oltre il 2,35% annuo in media rispetto al 2025. Per questi Paesi il pieno adeguamento potrebbe slittare al primo gennaio 2036. La flessibilità sarebbe estesa anche al tabacco trinciato utilizzato per le sigarette fai-da-te.
Gli acquisti transfrontalieri
Un altro capitolo riguarda gli acquisti transfrontalieri. La proposta abbassa da 800 a 200 sigarette, da quattro a una stecca, la quantità indicativa utilizzata per stabilire se il tabacco trasportato da un privato tra Paesi dell'Ue sia destinato al consumo personale. Il superamento della soglia non comporterebbe automaticamente un divieto o una sanzione: gli Stati dovrebbero valutare la natura dell'acquisto e potrebbero adottare un criterio quantitativo fisso, comunque non inferiore a 300 sigarette.
Le sigarette elettroniche
La mediazione introduce inoltre accise minime sui liquidi delle sigarette elettroniche, anche senza nicotina, inizialmente fissate al 20% del prezzo di vendita oppure a 20 centesimi per millilitro, con aumenti graduali fino al 2032. È prevista anche la possibilità di aggiornare periodicamente le soglie in funzione dell'inflazione, con decisioni all'unanimità dei Ventisette.
Accordo possibile
La Francia ha espresso sostegno all'impianto della mediazione, in particolare alla riduzione delle soglie per gli acquisti transfrontalieri, alla modulazione delle imposte in base al potere d'acquisto e al loro adeguamento all'inflazione. Fonti di Bercy hanno manifestato fiducia sulla possibilità di raggiungere un'intesa all'Ecofin, pur invitando alla prudenza in attesa dell'esame dell'ultima versione del compromesso. Un accordo sulla revisione delle norme europee per la tassazione del tabacco è vicino, ma restano ancora alcune questioni da risolvere, ha confermato anche un alto diplomatico Ue nei giorni scorsi, aggiungendo che alcuni elementi della proposta avrebbero potuto essere più ambiziosi, ma evidenziando la necessità di trovare un consenso tra tutti i Ventisette.
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