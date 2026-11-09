La Francia ha espresso sostegno all'impianto della mediazione, in particolare alla riduzione delle soglie per gli acquisti transfrontalieri, alla modulazione delle imposte in base al potere d'acquisto e al loro adeguamento all'inflazione. Fonti di Bercy hanno manifestato fiducia sulla possibilità di raggiungere un'intesa all'Ecofin, pur invitando alla prudenza in attesa dell'esame dell'ultima versione del compromesso. Un accordo sulla revisione delle norme europee per la tassazione del tabacco è vicino, ma restano ancora alcune questioni da risolvere, ha confermato anche un alto diplomatico Ue nei giorni scorsi, aggiungendo che alcuni elementi della proposta avrebbero potuto essere più ambiziosi, ma evidenziando la necessità di trovare un consenso tra tutti i Ventisette.

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