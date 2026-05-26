Promossa da Aiom, Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom, l'iniziativa ha raggiunto le 50mila firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare e, ora, il testo verrà consegnato alla Camera o al Senato

Alzare il prezzo delle sigarette di 5 euro al pacchetto. È questa la proposta arrivata in Parlamento, con l'obiettivo di aumentare il costo sia delle sigarette tradizionali sia ai liquidi per quelle elettroniche. Promossa da Aiom, Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom, l'iniziativa ha raggiunto le 50mila firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare e, ora, il testo verrà consegnato alla Camera o al Senato.