Oms: "Fumare può compromettere le possibilità di avere un figlio"

L'Oms ha proposto una revisione sistematica di studi condotti tra il 2000 e il 2026 i quali hanno permesso di comprendere come le donne che fumano tabacco possano incorrere in un rischio di infertilità superiore del 40% rispetto alle donne non fumatrici. L'analisi scientifica, inoltre, ha segnalato danni possibili anche per gli uomini

Il fumo potrebbe compromettere o comunque far diminuire le possibilità di avere un bambino, riducendo le chance di concepire. E' questo l'allarme lanciato da un nuovo report proposto dagli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e che ha raccolto diverse tesi scientifiche secondo le quali il consumo di tabacco potrebbe essere associato ad infertilità nelle donne. Oltre che ad effetti dannosi sullo sperma e sulla funzione sessuale negli uomini e ad una potenziale riduzione delle opportunità di successo di alcuni trattamenti dedicati proprio alla fertilità. Lo studio, inoltre, sottolinea anche una serie di rischi per la salute riproduttiva legati al fumo passivo.

I rischi per le donne che fumano

A livello globale, sottolinea ancora l'Oms, "una persona su sei in età fertile soffrirà di infertilità nel corso della propria vita" intendendo con il termine infertilità "l'incapacità di ottenere una gravidanza dopo 12 mesi o più di rapporti sessuali regolari non protetti". Il report lanciato, viene sottolineato, cita decenni di studi che dimostrano come il fumo possa danneggiare la salute riproduttiva delle donne. Si tratta, in sostanza, di una revisione sistematica di studi condotti tra il 2000 e il 2026 i quali hanno permesso di comprendere come le donne che fumano tabacco possano incorrere in un rischio di infertilità superiore del 40% rispetto alle donne non fumatrici. L'analisi scientifica, inoltre, ha segnalato che le donne che in passato fumavano tabacco ma che attualmente non fumano potrebbero avere un rischio di infertilità inferiore del 25% rispetto alle donne che continuano a fumare. Secondo gli esperti, di fatto, "smettere di fumare può implicare una differenza significativa".

L'infertilità maschile

Ma l'infertilità non è solo un problema di salute femminile. Una recente revisione di 44 studi che hanno coinvolto oltre 60.000 uomini ha rilevato, infatti, che il fumo è associato a disfunzioni riproduttive, tra cui anomalie dello sperma e disfunzioni sessuali. Le evidenze emerse dagli studi segnalano poi anche che gli uomini fumatori hanno maggiori probabilità di soffrire di disfunzione erettile, problemi di eiaculazione e problematiche correlate come assenza di spermatozoi nel liquido seminale, scarsa motilità spermatica e forma anomala degli spermatozoi.

I trattamenti per la fertilità

Un'ultima parte del report è dedicato, poi, alle persone che si sottopongono a trattamenti per la fertilità, per le quali il fumo di tabacco può ridurre le probabilità di successo. La pubblicazione cita precedenti ricerche, basate su 21 studi, che dimostrano come il fumo di sigaretta sia collegato "ad un minor numero di nati vivi e a un minor numero di gravidanze a seguito di tecniche di procreazione assistita, come la fecondazione in vitro, con risultati che suggeriscono che le probabilità di successo possano essere circa dimezzate dal fumo di sigaretta".

Il fumo passivo

Rispetto all'esposizione al fumo passivo, quindi, la stessa potrebbe aumentare il rischio di infertilità, dice l'Oms." Le donne esposte al fumo passivo possono avere un rischio maggiore di infertilità e una minore probabilità di concepire ogni mese in cui tentano di concepire".

Le sigarette elettroniche

Le evidenze scientifiche, segnala l'Oms in conclusione del rapporto, su prodotti quali "sigarette elettroniche, narghilè e qualsiasi altro prodotto a base di tabacco che viene consumato senza combustione, ovvero senza essere acceso o fumato, sono ancora in fase di studio. Le evidenze più solide riguardano il fumo di sigaretta, ma l'Oms avverte che "anche altri prodotti a base di tabacco e nicotina possono comportare rischi per la fertilità" anche se, in merito, sono necessarie ulteriori ricerche.