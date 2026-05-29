In Italia diminuisce il consumo di sigarette tradizionali, ma aumenta la diffusione di sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato e nuove forme di assunzione della nicotina. Preoccupano i giovani e le donne, categorie nelle quali i nuovi prodotti stanno guadagnando terreno.

Iss: "La sigaretta elettronica è il prodotto più diffuso tra i giovani"

Crolla il fumo tradizionale, ma lo svapo e le bustine di tabacco azzerano i cali storici. È il quadro che emerge dalle indagini del sistema di sorveglianza Passi e del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, presentate in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. I dati mostrano che oltre 850mila adolescenti tra i 14 e i 17 anni e circa 93mila ragazzi tra gli 11 e i 13 anni hanno utilizzato, nell'ultimo mese, prodotti contenenti tabacco o nicotina.

Secondo l'Iss, la sigaretta elettronica è oggi il prodotto più diffuso tra i giovani e, in particolare, tra le ragazze. Tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, infatti, il consumo riguarda il 6,9% delle femmine contro il 4,8% dei maschi. Nelle scuole superiori le percentuali salgono rispettivamente al 44,2 e al 30,3%.