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Regno Unito, niente sigarette agli under 17. E nel resto dell’Europa?

Roberta Cavaglià
©Getty

La Gran Bretagna ha approvato una legge che vieta a vita la vendita a chi è nato dal 2009 in poi. Una misura senza precedenti nel continente con più fumatori al mondo e politiche ancora troppo timide per cambiare davvero le cose

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