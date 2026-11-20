Introduzione

Il catasto è l’inventario ufficiale e l’archivio pubblico di tutti i beni immobili, ovvero terreni e fabbricati, presenti sul territorio nazionale. È gestito dall’Agenzia delle Entrate e ha due funzioni principali: fiscale, per determinare il valore e la rendita catastale degli immobili, che serve allo Stato e ai comuni per calcolare le imposte (come IMU e tasse sulla compravendita); e civile/amministrativa, censire la proprietà privata e pubblica, individuando in modo certo la posizione geografica, i confini e le caratteristiche di ogni bene. Per fare in modo che i cittadini possano accedere facilmente ai dati catastali o alle consultazioni ipotecarie, sul sito del Fisco è stato pubblicato l’opuscolo “I servizi di consultazione catastale e ipotecaria online" che illustra le funzionalità disponibili relative a fabbricati e terreni.