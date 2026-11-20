Catasto e consultazioni ipotecarie, la nuova guida sul sito dell’Agenzia delle EntrateEconomia
Introduzione
Il catasto è l’inventario ufficiale e l’archivio pubblico di tutti i beni immobili, ovvero terreni e fabbricati, presenti sul territorio nazionale. È gestito dall’Agenzia delle Entrate e ha due funzioni principali: fiscale, per determinare il valore e la rendita catastale degli immobili, che serve allo Stato e ai comuni per calcolare le imposte (come IMU e tasse sulla compravendita); e civile/amministrativa, censire la proprietà privata e pubblica, individuando in modo certo la posizione geografica, i confini e le caratteristiche di ogni bene. Per fare in modo che i cittadini possano accedere facilmente ai dati catastali o alle consultazioni ipotecarie, sul sito del Fisco è stato pubblicato l’opuscolo “I servizi di consultazione catastale e ipotecaria online" che illustra le funzionalità disponibili relative a fabbricati e terreni.
Quello che devi sapere
Di cosa tratta l’opuscolo
L’opuscolo “I servizi di consultazione catastale e ipotecaria online" è una sorta di guida per accedere ai dati del catasto. Illustra le funzionalità disponibili sul web per consultare le informazioni presenti nei registri immobiliari, dalle visure alla consultazione delle rendite, fino alle mappe catastali e alle ispezioni ipotecarie.
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Come accedere ai dati catastali
La guida spiega che accedendo con Spid o Cie (Carta d’indentità elettronica) o Cns (tessera sanitaria) alla propria area riservata, nella sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili” è possibile consultare gratuitamente la visura catastale attuale o storica per immobile, la visura catastale attuale per soggetto, la visura della mappa con la rappresentazione della particella del Catasto terreni; la planimetria dell’unità immobiliare urbana e l’ispezione ipotecaria con l’elenco delle formalità riguardanti l’immobile, le singole note e, quando disponibile, il relativo titolo dove il richiedente risulta l’attuale titolare.
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Visure di immobili non di proprietà e registro delle comunicazioni
Attraverso il servizio “Visure catastali di immobili non di proprietà”, è possibile consultare gratuitamente le banche dati catastali, anche se il richiedente non è titolare, neanche in parte, dell’immobile. È inoltre disponibile la funzione del Registro delle comunicazioni dove è possibile verificare se un’ipoteca è stata cancellata oppure se il procedimento è ancora in lavorazione o se la cancellazione non può essere eseguita. L’interrogazione del Registro delle comunicazioni può fornire i seguenti esiti:
- ipoteca cancellata, il procedimento si è concluso con la cancellazione dell’ipoteca;
- in lavorazione, la comunicazione è stata presa in carico dall’ufficio che la sta lavorando;
- non ricevibile, la comunicazione non è stata presa in carico dall’ufficio, perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione;
- non eseguibile, la cancellazione non può essere eseguita per ragioni di tipo giuridico (per esempio, il creditore ha chiesto la permanenza dell’ipoteca).
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La funzione risultanze catastali
Un altro servizio è quello delle “Risultanze catastali” che permette di conoscere: dati anagrafici dell’intestatario; gli identificativi catastali degli immobili; i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto; la rendita catastale per i fabbricati e il reddito dominicale e agrario per i terreni. Per accedere basta inserire il codice fiscale dell’intestatario catastale, il comune e la provincia su cui insiste l’unità immobiliare.
La sezione "Consultazione rendite catastali”
Dalla sezione “Consultazione rendite catastali”, fornendo i dati catastali dell’immobile, si può accedere a informazioni sulla consistenza e sulla rendita catastale dei fabbricati oppure sulla superficie, sulla qualità e sul reddito dominicale e agrario per i terreni. In questo caso, si può accedere al servizio sul sito dell’Agenzia, senza registrazione, direttamente dalla pagina “Consultazione rendite catastali”.
La cartografia catastale
Inoltre sul “Geoportale Cartografico Catastale” è possibile consultare gratuitamente la cartografia catastale, in formato raster, attraverso la ricerca e la visualizzazione degli immobili presenti sulla mappa (particelle e fabbricati). Con il servizio di “Consultazione cartografia catastale – WMS” si possono visualizzare molti contenuti delle mappe catastali, anche integrati con altri dati territoriali.
Quali sono i servizi della “Consultazione cartografica catastale”
L’accesso ai servizi cartografici non richiede alcuna registrazione e può essere effettuato direttamente dalla pagina del sito dell’Agenzia “Consultazione cartografia catastale” nella quale sono presenti i seguenti servizi:
- Geoportale cartografico catastale
- Consultazione cartografia – WMS
- Cartografia catastale WFS
- Download massivo cartografia catastale.
Altri servizi catastali
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono presenti altre utili applicazioni con le quali è possibile:
- consultare il registro o gli schedari delle partite catastali tramite Consultazioni registro partite catastali (servizio in area riservata);
- consultare e scaricare i fogli di mappa catastale tramite Consultazione dei fogli di mappa catastale (servizio in area riservata);
- correggere dati catastali errati presenti nella banca dati dell’Agenzia (per esempio, errori sull’indirizzo o sulla persona a cui è intestato l’immobile) tramite Istanza rettifica dati catastali (servizio in area riservata);
- aggiornare le intestazioni catastali tramite Voltura catastale web (servizio in area riservata);
- verificare lo stato delle pratiche presentate presso gli Uffici provinciali – Territorio tramite Interrogazione stato pratica catastale online (si può accedere al servizio senza alcuna registrazione);
- ricercare le particelle di terreno interessate da variazioni di coltura tramite Variazioni colturali online - Ricerca particelle (si può accedere al servizio senza alcuna registrazione).
Per l’ambito professionale e gli enti pubblici e privati Per accedere ai servizi catastali è possibile utilizzare il portale SISTER, previa registrazione e stipula di una convenzione con l’Agenzia.
Richiedere un’ispezione ipotecaria
Con il servizio “Ispezione ipotecaria telematica” si possono ottenere ispezioni ipotecarie per soggetto (limitata alla sola persona fisica), cioè la consultazione delle formalità (note), a favore o contro, riferite al soggetto cercato. È anche possibile l’ispezione diretta della nota, conoscendone gli estremi (numero di registro generale o particolare e anno) e i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nella formalità. Il servizio consente, inoltre, l’ispezione per immobile, che prevede l’indicazione di Comune e tipo di catasto (Fabbricati o Terreni) e sezione censuaria (se presente) nonché l’identificativo definitivo (eventuale sez. urbana, foglio, particella, subalterno). Il servizio è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare. I documenti sono forniti su file in formato pdf. Il pagamento online delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto viene effettuato tramite il sistema pagoPA. Per utilizzare il servizio è necessario accedere all’area riservata dell’Agenzia delle entrate. Effettuato l’accesso, nel menu “Servizi” scegliere “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”.
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