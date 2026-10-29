Entrando più nel dettaglio, il Testo integrato della fatturazione (Tif) di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) stabilisce che ciascuna bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta (articolo 4.2). Ne consegue che, al fine di verificare se un documento contabile rientri o meno nel cono d’ombra della prescrizione biennale occorre che l’ultimo giorno del periodo di consumo fatto oggetto di fatturazione sia anteriore di oltre 2 anni e 45 giorni rispetto alla data di emissione della fattura. Inoltre, secondo la regolazione stabilita dall’Arera, i venditori di energia elettrica, gas e acqua hanno l’obbligo di evidenziare chiaramente in bolletta gli importi per i quali è possibile eccepire la prescrizione biennale. Contestualmente, il fornitore deve allegare o rendere facilmente disponibile un modulo precompilato che il cliente può inviare per esercitare il proprio diritto e non pagare tali somme.

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