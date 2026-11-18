Introduzione
Il lavoro agile resta stabile in Italia, ma aumenta il divario tra grandi imprese e PMI. Secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, crescono i lavoratori da remoto nelle grandi aziende e nella Pubblica Amministrazione. Si diffondono anche nuove forme di flessibilità, tra settimana corta, coworking e intelligenza artificiale.
Quello che devi sapere
Smart working, i numeri del 2026
In Italia sono 3,56 milioni le persone che lavorano da remoto nel 2026, sostanzialmente stabili rispetto al 2025 (-0,3%). È quanto emerge dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che fotografa un mercato del lavoro sempre più diviso tra grandi e piccole organizzazioni. Il lavoro agile si consolida nelle imprese maggiori e nella Pubblica Amministrazione, mentre perde terreno nelle realtà più piccole.
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Grandi imprese, oltre 2 milioni di lavoratori agili
Nelle grandi imprese gli smart worker sono 2,01 milioni, in aumento del 3,6% rispetto al 2025. Il 94% delle grandi organizzazioni private ha attivato iniziative di lavoro agile. Il 14% ha ampliato il numero di dipendenti coinvolti o le giornate da remoto, mentre l'8% ha ridotto queste possibilità. La crescita riguarda soprattutto il settore finanziario e quello dei servizi.
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Pubblica Amministrazione, cresce il lavoro da remoto
Nella Pubblica Amministrazione gli smart worker raggiungono quota 590mila, con un aumento del 6,3% in un anno. Le iniziative di lavoro agile sono presenti nel 69% degli enti pubblici, due punti percentuali in più rispetto al 2025. La diffusione è pressoché totale nelle amministrazioni centrali, nelle Regioni, nelle università e negli enti di ricerca, mentre rimane più disomogenea nelle altre amministrazioni.
Piccole imprese, lo smart working arretra
La situazione è diversa nelle PMI, dove il numero di lavoratori agili scende a 455mila, con una flessione del 5,2%. Nelle microimprese il calo raggiunge il 15,1%. Le iniziative di smart working sono presenti nel 56% delle medie imprese e nel 27% delle piccole, che perdono 16 punti percentuali rispetto all'anno precedente. A rinunciare al lavoro agile sono soprattutto le aziende che lo avevano introdotto senza un progetto organizzativo strutturato.
Lavoro flessibile, le nuove formule aziendali
Accanto ai tradizionali modelli ibridi, le aziende stanno sperimentando nuove forme di flessibilità. Circa un terzo delle grandi imprese consente di accorpare le giornate da remoto e lavorare a distanza per periodi prolungati, purché sul territorio italiano. Nell'ultimo anno questa possibilità è stata utilizzata dal 15% degli smart worker. Una grande organizzazione su dieci sta inoltre sperimentando la settimana lavorativa corta, che richiede una revisione dei processi e accordi specifici con i dipendenti.
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Smart working, quanto si risparmia lavorando da casa
Il lavoro agile può contribuire a ridurre le spese sostenute dai dipendenti per raggiungere l'ufficio. Secondo le stime dell'Osservatorio, lavorare da casa due giorni alla settimana permette di risparmiare circa 450 euro all'anno di carburante, considerando i prezzi attuali. Il vantaggio riguarda soprattutto chi utilizza un mezzo privato per gli spostamenti quotidiani. A questo si aggiunge il tempo non trascorso nel tragitto tra casa e lavoro.
Il 42% dei lavoratori valuta smart working nello scegliere l'azienda
La possibilità di lavorare da remoto è diventata un fattore importante anche nella ricerca di un impiego. Il 42% dei lavoratori considera lo smart working nella scelta dell'azienda, una quota che sale al 78% tra chi già lavora a distanza. Secondo Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio, il progressivo arretramento delle PMI rischia di penalizzarle nella capacità di attrarre e trattenere personale, soprattutto i giovani, rispetto alle grandi organizzazioni.
Uffici, hub aziendali e coworking
Cambiano anche gli spazi di lavoro. Tre lavoratori su quattro segnalano criticità negli uffici, soprattutto per la mancanza di ambienti dedicati alla socializzazione e per spazi poco adatti alle diverse attività. Il 60% delle grandi imprese consente oggi di lavorare presso altre sedi aziendali, mentre il 36% permette di utilizzare spazi di coworking. L'obiettivo è ridurre gli spostamenti e offrire ambienti più adatti alle esigenze dei dipendenti, anche al di fuori delle sedi principali.
Intelligenza artificiale e smart working, cosa cambia
L'intelligenza artificiale sta modificando anche le modalità di collaborazione. Secondo una rilevazione dell'Osservatorio con Ipsos Doxa, il 23% di chi utilizza l'AI avverte una minore necessità di confrontarsi in tempo reale con i colleghi, mentre il 12% sente il bisogno di collaborare maggiormente. Sette manager su dieci hanno cambiato il modo di assegnare le attività. Resta centrale la verifica dei risultati prodotti dall'AI, che soltanto un lavoratore su quattro effettua in modo approfondito.
Il futuro del lavoro agile in Italia
Il potenziale di crescita resta ampio: 6,5 milioni di lavoratori ritengono di poter svolgere le proprie attività con la stessa efficacia anche fuori dall'ufficio, ma poco più della metà dispone effettivamente di questa possibilità. Inoltre, l'81% vorrebbe una maggiore flessibilità degli orari, anche in relazione all'allungamento della vita lavorativa. Secondo il Politecnico di Milano, la sfida non riguarda soltanto il numero di giornate da remoto, ma la capacità delle organizzazioni di introdurre modelli fondati su autonomia, responsabilità e risultati.