Nelle grandi imprese gli smart worker sono 2,01 milioni, in aumento del 3,6% rispetto al 2025. Il 94% delle grandi organizzazioni private ha attivato iniziative di lavoro agile. Il 14% ha ampliato il numero di dipendenti coinvolti o le giornate da remoto, mentre l'8% ha ridotto queste possibilità. La crescita riguarda soprattutto il settore finanziario e quello dei servizi.

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