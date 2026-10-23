Smart working, le città più convenienti per i nomadi digitali

Dall'affitto alla spesa alimentare fino a bollette e trasporti pubblici: sono diversi i parametri sul costo della vita presi in esame nel confronto tra 75 città del mondo. Oltre alle spese fisse per garantirsi vitto e alloggio in una nuova città concorrono voci obbligate per chi esercita la propria attività lontano dall'ufficio, come la telefonia mobile e il wifi.

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