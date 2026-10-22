La scheda Ocse offre anche un quadro più ampio del rapporto tra istruzione e occupazione. Nel 2025, in Italia, il 22% degli adulti tra i 25 e i 64 anni possedeva un titolo di istruzione terziaria, una quota inferiore alla media Ocse del 43%. Nel nostro Paese, invece, il 45% aveva raggiunto un livello d'istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria. Sono migliorati anche gli indicatori relativi alla disoccupazione dei giovani adulti laureati. Tra i 25 e i 34 anni con un titolo di istruzione terziaria, il tasso è sceso dal 16% del 2015 al 6% del 2025. Nello stesso periodo, la media Ocse è passata dal 7% al 5%. La diminuzione segnala un'evoluzione favorevole, ma non implica che il titolo universitario garantisca ovunque le stesse opportunità.