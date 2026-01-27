Nel 2024 l’Italia è stato il 64esimo Paese ad adottare uno strumento legale destinato a questa nuova platea di lavoratori stimata tra i 40 e gli 80 milioni di persone. Secondo la piattaforma ChicksX, nel 2025 la Penisola si conferma una destinazione adatta per il turismo “mordi e fuggi” e poco appetibile per chi lavorando da remoto accetta di stabilirsi per lunghi periodi. Tra le prime 95 mete globali solo Roma e Milano compaiono nella classifica internazionale, rispettivamente al 38esimo e al 40esimo posto.