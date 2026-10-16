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Economia

La guida "Laurea, e poi?": occupazione e stipendi per chi sceglie Economia

Raffaele Mastrolonardo
©Getty

Ci sono varie opzioni per chi opta per questo ambito disciplinare. E tutte o quasi portano con sé ottime possibilità di occupazione e buoni salari. Ma l’efficacia degli studi sul posto di lavoro a volte lascia un po’ a desiderare e varia da un ateneo all’altro

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