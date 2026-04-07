Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia

L’informativa dovrà essere consegnata almeno una volta all’anno sia al lavoratore in smart working sia al Rls. Al suo interno dovranno comparire i rischi generali e quelli specifici connessi alla prestazione resa da remoto, con particolare attenzione all’utilizzo prolungato di dispositivi digitali. Tra i profili da considerare rientrano, ad esempio, l’affaticamento della vista, i disturbi posturali, la stanchezza fisica e mentale e le possibili situazioni di stress legate all’organizzazione del lavoro. Non basta però consegnare un documento. Il datore è chiamato anche a svolgere una valutazione preventiva dei rischi, oltre a garantire che gli strumenti tecnologici forniti al dipendente siano efficienti e sicuri.