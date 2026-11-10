Smart working, quanto si paga in più di gas e luce lavorando da casa

La ricerca fornisce poi ulteriori dettagli: per esempio tra le grandi aziende risulta che il 94% di esse ha in essere almeno un’iniziativa legata allo smart working, un dato che è rimasto stabile rispetto allo scorso anno. Tuttavia ci sono comunque delle evoluzioni: infatti il 4% ha ampliato il numero dei lavoratori coinvolti oppure la quantità di giornate nelle quali è possibile operare da remoto, mentre l’8% ha ridotto le persone coinvolte o i giorni disponibili. Differente la situazione nelle Pubbliche amministrazioni, dove sono il 69% degli enti ad avere almeno un’iniziativa in essere: se le amministrazioni centrali, le Regioni e le Università sono quasi tutte coinvolte, i dati sono in chiaroscuro per le altre componenti della PA.