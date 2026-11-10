Smart working, quanto si paga in più di gas e luce lavorando da casa

Introduzione
Lavorare da casa permette di risparmiare su alcune spese, come quelle per mangiare fuori e per spostarsi verso l’ufficio, ma d’altra parte fa aumentare i consumi di elettricità e gas per il riscaldamento. Quanto si spende però davvero in smart working? A fare i calcoli è stata Altroconsumo, che ha preso in esame due famiglie tipo per arrivare a produrre una stime dei consumi.
Quello che devi sapere
I numeri dello smart working in Italia
Intanto, è necessario partire dai numeri: secondo una ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2026 i lavoratori in smart working in Italia sono 3,56 milioni, cioè lo 0,3% in meno rispetto allo scorso anno. Ci sono però significative differenze in base alla dimensione e al tipo delle aziende: nelle grandi imprese infatti i lavoratori da remoto sono 2,01 milioni, in crescita del 3,6% rispetto al 2025, mentre nella Pubblica amministrazione sono arrivati a essere 590 mila, cioè il 6,3% in più. Nelle piccole e medie imprese invece sono scesi a quota 455 mila, equivalenti a una riduzione del 5,2%. La contrazione inoltre risulta essere ancora più accentuata nelle microimprese, dove è arriva al -15,1%.
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Le grandi aziende e la Pubblica amministrazione
La ricerca fornisce poi ulteriori dettagli: per esempio tra le grandi aziende risulta che il 94% di esse ha in essere almeno un’iniziativa legata allo smart working, un dato che è rimasto stabile rispetto allo scorso anno. Tuttavia ci sono comunque delle evoluzioni: infatti il 4% ha ampliato il numero dei lavoratori coinvolti oppure la quantità di giornate nelle quali è possibile operare da remoto, mentre l’8% ha ridotto le persone coinvolte o i giorni disponibili. Differente la situazione nelle Pubbliche amministrazioni, dove sono il 69% degli enti ad avere almeno un’iniziativa in essere: se le amministrazioni centrali, le Regioni e le Università sono quasi tutte coinvolte, i dati sono in chiaroscuro per le altre componenti della PA.
Lo smart working e le scelte professionali
Per quanto riguarda invece le piccole e medie imprese, lo smart working risulta essere presente nel 56% di quelle di medie dimensioni: si tratta di quattro punti percentuali in meno rispetto al 2025. Peggio va in quelle piccole, dove simili programmi sono presenti solamente nel 27% di loro e con una flessione del 16%. Tuttavia lo smart working risulta avere un peso importante nelle scelte professionali: il 42% dei lavoratori infatti ha detto di considerarlo un fattore importante nella scelta dell’azienda, percentuale che sale al 78% tra chi già lavora da casa.
Le spese diverse per chi fa smart working
In ogni caso, come detto, lo smart working comporta alcuni risparmi e anche alcune spese: come sottolineato da Altroconsumo infatti chi lavora da casa utilizza più elettricità per l’utilizzo del computer, per l’illuminazione e per la climatizzazione, mentre in inverno il riscaldamento rimane acceso più a lungo e dunque sale il consumo a esso legato. Tuttavia lavorare da casa permette anche di risparmiare su altre spese quotidiane: infatti si può consumare meno per il pranzo fuori casa e sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto per recarsi al lavoro.
Quanto si spende di più a casa
Per capire però quanto si spende davvero in più per luce e gas lavorando da casa, Altroconsumo ha fatto i calcoli prendendo in considerazione due famiglie tipo: la stima prende in considerazione quanto salgono i costi per elettricità e gas operando da remoto per cinque giorni alla settimana. E secondo le stime dell’associazione dei consumatori, una famiglia in cui si lavora in smart working cinque giorni alla settimana può spendere tra 460 e 485 euro in più all'anno per elettricità e gas. La cifra ovviamente dipende dalle dimensioni del nucleo familiare e dai consumi di partenza, ed è basata sui prezzi medi di mercato dell'energia rilevati a inizio novembre 2026.
Quanto spende una coppia
Come detto, Altroconsumo ha preso in considerazione per i suoi calcoli due famiglie tipo. Nel primo caso ha analizzato i consumi di una coppia senza figli, con una persona in smart working cinque giorni alla settimana. L'abitazione è quella di residenza, con contatore elettrico da 3 kW e riscaldamento autonomo. In questo caso, i consumi crescono di 459,84 euro all’anno: 155,84 per l’elettricità e 304 per il gas.
Quanto spende una coppia con un figlio
Il secondo caso preso in esame da Altroconsumo è invece quello di una famiglia di 3 persone: due genitori che alternano lo smart working, rispettivamente per due e tre giorni alla settimana, e un figlio che rientra da scuola. Anche in questo caso l'abitazione è quella di residenza, con contatore da 3 kW e riscaldamento autonomo. La spesa per questo nucleo è di 484,35 euro: 180,35 di elettricità e 304 di gas. La voce di consumo più costosa è il condizionatore d’estate, mentre in media il prezzo generale aumenta di 39 euro al mese: tuttavia questo incremento si concentra nei mesi in cui si usano riscaldamento o climatizzatore.
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