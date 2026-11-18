Ex Ilva e Adi Servizi Marittimi, al via le domande all’Inps per l’integrazione al redditoEconomia
Introduzione
Da oggi, 18 novembre, i datori di lavoro dell'indotto ex Ilva e Adi Servizi Marittimi in amministrazione straordinaria possono presentare all'Inps le domande per la nuova integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in una circolare ha illustrato requisiti, caratteristiche, misura e modalità di presentazione delle domande per la misura, che copre i periodi di sospensione o riduzione dell'attività dal primo ottobre 2026 al 30 giugno 2027.
Quello che devi sapere
I datori di lavoro
La tutela riguarda i lavoratori subordinati dei datori di lavoro privati dell'indotto, con esclusione del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività a causa della sospensione o riduzione dell'attività dell'impresa committente in amministrazione straordinaria, e i dipendenti di Adi Servizi Marittimi. Per le imprese dell'indotto è richiesta una condizione di monocommittenza o di influsso gestionale prevalente da parte del committente, certificata dai commissari straordinari. “Non è, pertanto, sufficiente la mera esistenza di un rapporto commerciale: la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa del datore di lavoro richiedente il trattamento di integrazione al reddito in argomento deve essere ricondotta alla situazione dell’impresa committente e accompagnata dalla sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione”, spiega la circolare dell’Inps.
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Cos’è l’influsso gestionale prevalente
“L’influsso gestionale prevalente ricorre quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l’esecuzione di opere, la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del fatturato complessivo dell’impresa destinataria delle commesse - spiega l’Inps - L’influsso gestionale prevalente come sopra definito è considerato sussistente se ricorre con riferimento all’intero complesso aziendale o alla singola unità produttiva destinataria del trattamento di integrazione al reddito richiesto. Non è pertanto necessario che tale condizione sussista in entrambi gli ambiti, essendo sufficiente che sia accertata con riferimento a uno di essi”.
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La certificazione dei commissari straordinari
Come detto, la condizione di monocommittenza o di influsso gestionale prevalente da parte del committente seve essere certificata dai commissari straordinari. Ma, per individuare i datori di lavoro idonei, serve anche una certificazione sull’effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l’amministrazione straordinaria. “Tale certificazione è distinta dalla dichiarazione relativa alla monocommittenza o all’influsso gestionale prevalente ed è necessaria ai fini della verifica dei presupposti di accesso al trattamento in argomento - scrive l’Inps nella circolare - Qualora non sia allegata alla domanda, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve richiederne la produzione a integrazione della documentazione istruttoria. La mancata allegazione non consente la procedibilità della domanda per l’istruttoria e il pagamento dell’integrazione al reddito ai lavoratori”.
Come specifica la circolare, questa certificazione non è necessaria per la società ADI Servizi Marittimi S.r.l., i cui lavoratori dipendenti sono inclusi fra i destinatari del trattamento di integrazione al reddito.
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I lavoratori che possono beneficiare dell’integrazione
L’integrazione al reddito è riconosciuta ai lavoratori subordinati alle dipendenze dei datori di lavoro del settore privato, escluso quello agricolo, con almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva interessata. Sono esclusi dirigenti, lavoratori somministrati e distaccati.
A quanto ammonta l’integrazione
L'integrazione al reddito è pagata direttamente dall'Inps, è calcolata sulla base della retribuzione e delle ore non lavorate, entro il massimale previsto per l'anno di competenza, ed è accompagnata dalla contribuzione figurativa, utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione.
Come presentare la domanda
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, dai datori di lavoro o dagli intermediari autorizzati, attraverso la piattaforma "Omnia Is". Non è previsto un termine di decadenza, ma per una gestione più rapida l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale raccomanda di inoltrarle entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell'attività.
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Il pagamento
Al primo pagamento, i beneficiari sono iscritti d'ufficio al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl). Dalla notifica, si hanno 30 giorni di tempo per caricare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi di formazione o riqualificazione e di accettazione di offerte di lavoro congrue può comportare la decadenza dal trattamento. “I lavoratori percettori del trattamento di integrazione al reddito in argomento decadono dal trattamento medesimo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un’offerta congrua di lavoro con inquadramento in un livello retributivo contrattuale ‘non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza’ - spiega la circolare dell’Inps - Le disposizioni sulla decadenza si applicano quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici”.
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