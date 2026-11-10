Ex Ilva, nessun accordo con sindacati su cassa integrazione

Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro sono state concordate modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa integrazione straordinaria, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora. Ma nessuna intesa è stata raggiunta sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto
I sindacati hanno deciso di non firmare l'accordo con Acciaierie d’Italia in mancanza di garanzie occupazionali sufficienti e senza un piano industriale e di decarbonizzazione. Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro, riaggiornato dopo il precedente tavolo del 6 novembre, sulla cassa integrazione straordinaria sono state concordate modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora, ma nessuna intesa è stata raggiunta sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto.
La Fiom-Cgil
La cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva è stata quindi autorizzata al ministero del Lavoro, senza l'accordo dei sindacati. “Noi abbiamo detto che non ci sono le condizioni per accordare una cassa per 8.622 persone e per le ricadute sull'indotto, proprio perché ancora non sono chiarite le prospettive degli stabilimenti. E poi anche perché questa è una cassa a pagamento diretto (da parte dell'Inps, ndr) che per i lavoratori è un problema, è un grande problema”. Così Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. Inoltre, i sindacati non hanno firmato “perché assolutamente non abbiamo ancora risposta a tutte le altre nostre richieste, sia sociali che per quanto riguarda salute, sicurezza e ambiente. Sarà un percorso ancora lungo di discussioni, noi ci auguriamo che il prossimo incontro a Palazzo Chigi ci sia quanto prima e si possa iniziare a fare un po' di chiarezza”, ha aggiunto Scarpa.
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La Uilm
“L'incontro di oggi si è concluso con un mancato accordo. Tante ore di discussione che sono state utili per far assumere degli impegni precisi da parte dell'Inps e dell'azienda per gestire al meglio questa cassa integrazione dolorosa e drammatica per i numeri”, ha dichiarato Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, sottolineando che “l'azienda ha assunto un impegno importante in termini di comunicazione e di adempimenti rispetto alle comunicazioni che deve fare all'Inps per fare in modo che per le prossime scadenze ci sia puntualità: noi non ci possiamo permettere nemmeno un giorno di ritardo rispetto all'erogazione degli ammortizzatori sociali”, ha aggiunto. “Rimangono tutte le altre questioni, quindi è necessario quanto prima, come è stato già richiesto, che ci sia l'aggiornamento a Palazzo Chigi sugli impegni che sono stati assunti con il verbale del 27 ottobre: questioni industriali, gli interventi di risarcimento, perché questa cassa integrazione noi la subiamo, anche per questo non abbiamo fatto l'accordo, perché è qualcosa che è frutto e conseguenza delle scelte politiche sbagliate di questi anni e quindi noi ci attendiamo, così come impegno da parte del Governo, questi interventi di risarcimento a partire da prepensionamenti, incentivo all'esodo, riconoscimento dei lavori usuranti”, ha concluso Gambardella.