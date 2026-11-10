Ex Ilva, nessun accordo con sindacati su cassa integrazione

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ex Ilva di Taranto, cassa integrazione: nessun accordo tra Acciaierie d'Italia e sindacati

Economia

Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro sono state concordate modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa integrazione straordinaria, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora. Ma nessuna intesa è stata raggiunta sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

I sindacati hanno deciso di non firmare l'accordo con Acciaierie d’Italia in mancanza di garanzie occupazionali sufficienti e senza un piano industriale e di decarbonizzazione. Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro, riaggiornato dopo il precedente tavolo del 6 novembre, sulla cassa integrazione straordinaria sono state concordate modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora, ma nessuna intesa è stata raggiunta sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto.

La Fiom-Cgil

La cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva è stata quindi autorizzata al ministero del Lavoro, senza l'accordo dei sindacati. “Noi abbiamo detto che non ci sono le condizioni per accordare una cassa per 8.622 persone e per le ricadute sull'indotto, proprio perché ancora non sono chiarite le prospettive degli stabilimenti. E poi anche perché questa è una cassa a pagamento diretto (da parte dell'Inps, ndr) che per i lavoratori è un problema, è un grande problema”. Così Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. Inoltre, i sindacati non hanno firmato “perché assolutamente non abbiamo ancora risposta a tutte le altre nostre richieste, sia sociali che per quanto riguarda salute, sicurezza e ambiente. Sarà un percorso ancora lungo di discussioni, noi ci auguriamo che il prossimo incontro a Palazzo Chigi ci sia quanto prima e si possa iniziare a fare un po' di chiarezza”, ha aggiunto Scarpa.

Approfondimento

Vendita ex Ilva, restano in gara gli indiani di Jindal e gli italiani di Arvedi

La Uilm

“L'incontro di oggi si è concluso con un mancato accordo. Tante ore di discussione che sono state utili per far assumere degli impegni precisi da parte dell'Inps e dell'azienda per gestire al meglio questa cassa integrazione dolorosa e drammatica per i numeri”, ha dichiarato Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, sottolineando che “l'azienda ha assunto un impegno importante in termini di comunicazione e di adempimenti rispetto alle comunicazioni che deve fare all'Inps per fare in modo che per le prossime scadenze ci sia puntualità: noi non ci possiamo permettere nemmeno un giorno di ritardo rispetto all'erogazione degli ammortizzatori sociali”, ha aggiunto. “Rimangono tutte le altre questioni, quindi è necessario quanto prima, come è stato già richiesto, che ci sia l'aggiornamento a Palazzo Chigi sugli impegni che sono stati assunti con il verbale del 27 ottobre: questioni industriali, gli interventi di risarcimento, perché questa cassa integrazione noi la subiamo, anche per questo non abbiamo fatto l'accordo, perché è qualcosa che è frutto e conseguenza delle scelte politiche sbagliate di questi anni e quindi noi ci attendiamo, così come impegno da parte del Governo, questi interventi di risarcimento a partire da prepensionamenti, incentivo all'esodo, riconoscimento dei lavori usuranti”, ha concluso Gambardella.

Approfondimento

Ex Ilva, tutti gli impianti dell'area a caldo sono stati spenti

Economia: Ultime notizie

Ex Ilva, nessun accordo con sindacati su cassa integrazione

Economia

Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro sono state concordate modalità e tempistiche di...

San Benedetto licenzia 120 dipendenti. I sindacati: "Inaccettabile"

Economia

Il provvedimento è stato giustificato dalla stessa azienda con diverse motivazioni tra cui...

Benzina e gasolio, dall'Ue ok per ridurre le accise in Slovenia

Economia

L'indicazione dei ministri delle Finanze europei permetterà al Paese di portare l’accisa sulla...

Mercato immobiliare, sempre più single acquistano casa in Italia

Economia

Nel 2026 la quota di single che acquistano casa in Italia raggiunge un nuovo record, arrivando al...

Vacanze sulla neve, 12,8 mld di fatturato ma calano presenze italiane

Economia

Il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca nell'inverno 2026-27 salirà a quota 12...

Economia: I più letti