Ex Ilva, nessun accordo con sindacati su cassa integrazione

Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro sono state concordate modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa integrazione straordinaria, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora. Ma nessuna intesa è stata raggiunta sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I sindacati hanno deciso di non firmare l'accordo con Acciaierie d’Italia in mancanza di garanzie occupazionali sufficienti e senza un piano industriale e di decarbonizzazione. Durante l’incontro presso il ministero del Lavoro, riaggiornato dopo il precedente tavolo del 6 novembre, sulla cassa integrazione straordinaria sono state concordate modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora, ma nessuna intesa è stata raggiunta sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto.

La Fiom-Cgil La cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva è stata quindi autorizzata al ministero del Lavoro, senza l'accordo dei sindacati. “Noi abbiamo detto che non ci sono le condizioni per accordare una cassa per 8.622 persone e per le ricadute sull'indotto, proprio perché ancora non sono chiarite le prospettive degli stabilimenti. E poi anche perché questa è una cassa a pagamento diretto (da parte dell'Inps, ndr) che per i lavoratori è un problema, è un grande problema”. Così Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. Inoltre, i sindacati non hanno firmato “perché assolutamente non abbiamo ancora risposta a tutte le altre nostre richieste, sia sociali che per quanto riguarda salute, sicurezza e ambiente. Sarà un percorso ancora lungo di discussioni, noi ci auguriamo che il prossimo incontro a Palazzo Chigi ci sia quanto prima e si possa iniziare a fare un po' di chiarezza”, ha aggiunto Scarpa. Approfondimento Vendita ex Ilva, restano in gara gli indiani di Jindal e gli italiani di Arvedi