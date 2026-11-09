Ex Ilva, in corsa Arvedi e Jindal. Fuori Federacciai e il fondo Flacks

I commissari avviano ora l'esame delle proposte per il rilancio del gruppo siderurgico dopo la chiusura dell'area a caldo. A sorpresa scende in campo l'italiana Arvedi, mentre l'indiana Jindal torna a puntare su Taranto con un nuovo piano industriale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Entro la scadenza fissata a mezzanotte di oggi, lunedì 9 novembre, sono arrivate due sole offerte per l'acquisizione degli asset industriali di Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva di Taranto. A contendersi il gruppo siderurgico saranno l'italiana Arvedi e l'indiana Jindal Steel International. Restano invece fuori dalla gara sia Federacciai, sia il fondo statunitense Flacks Group. Le due proposte sono state trasmesse a Project Sider, advisor dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, che avvieranno ora l'analisi delle offerte. La presenza di Arvedi introduce una forte componente italiana nelle procedure di vendita.

Il gruppo Arvedi La novità più significativa è la presenza di Arvedi, uno dei principali operatori della siderurgia italiana. L'azienda non aveva partecipato alle precedenti procedure avviate per la vendita dell'ex Ilva, né aveva manifestato interesse nelle gare precedenti. Con gli stabilimenti di Cremona e di Terni, Arvedi produce laminati piani e può contare su circa 6.400 dipendenti, oltre 5 milioni di tonnellate di produzione siderurgica e un fatturato consolidato di circa 6 miliardi di euro. L'interesse del gruppo potrebbe essere legato alla prospettiva di rilanciare il sito di Taranto attraverso l'installazione di nuovi forni elettrici, puntando su una produzione più moderna dopo la chiusura dell'area a caldo imposta dalle decisioni della magistratura. Leggi anche Ex Ilva, finisce un'era: spenti gli impianti dell'area a caldo

Il ritorno del gruppo Jindal L'altro concorrente è Jindal Steel International, gruppo siderurgico indiano guidato da Naveen Jindal. Per il gruppo si tratta di un ritorno: aveva già partecipato alla prima gara per Acciaierie d'Italia nel 2024, salvo poi concentrarsi senza successo sull'acquisizione della tedesca ThyssenKrupp. Negli ultimi mesi Jindal ha confermato più volte il proprio interesse per Taranto. Ad aprile una delegazione guidata da Naveen e dal figlio Venkatesh ha visitato gli impianti pugliesi e incontrato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Nel corso del tempo il gruppo ha modificato la propria proposta industriale. L'ultima versione dell'offerta prevede la volontà di rilevare sia l'area di laminazione sia quella a caldo.

I piani per Taranto Nei piani iniziali, Jindal ha proposto la costruzione di un forno elettrico a Taranto da 2 milioni di tonnellate e l'importazione dall'Oman di 4 milioni di tonnellate di bramme. In questo modo Jindal sarebbe arrivato al massimo consentito dall'Autorizzazione integrata ambientale per la produzione di Taranto: 6 milioni di tonnellate l'anno. Se Jindal prendesse l'ex Ilva, il gruppo indiano sbarcherebbe in Europa, dove non ha alcuna fabbrica.