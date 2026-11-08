Ex Ilva, scade il termine per le offerte. Flacks si sfila dalla corsa

È fissata a mezzanotte la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti, ma il fondo americano si è detto "in grado di aggiornare l'offerta solo dopo aver" avuto un colloquio con la premier. Rimangono in campo la proposta di Jindal e il possibile il ruolo della cordata italiana guidata da Federacciai ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il conto alla rovescia per la presentazione delle offerte vincolanti per l’ex Ilva termina a mezzanotte, e mentre mancano poche ore sembra che il tassello Flacks Group possa venir meno. Il fondo americano si sfila, dicendosi "in grado di aggiornare l'offerta solo dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni". Già nei scorsi giorni Flacks Group aveva chiarito di essere ancora in gara per l'ex Ilva, dicendosi però in attesa di una convocazione da parte del governo proprio per discutere la loro proposta. Un incontro che, finora, non si è ancora concretizzato.

Le offerte e la gara Intanto da una parte c'è la proposta di Jindal, che già ad agosto era stata aggiornata tenendo conto della chiusura dell'area a caldo, mentre dall'altra c'è il ruolo della cordata italiana guidata da Federacciai, che però sembrerebbe essere sempre più lontana dalla possibilità di trasformare la manifestazione d'interesse in una proposta, anche se non è escluso che alcune imprese possano muoversi in autonomia. La gara è stata avviata nel luglio del 2024 dopo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva disposto l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia Spa. Aggiornata più volte e poi rilanciata, la scadenza è stata spostata dal 15 ottobre a oggi, 8 novembre, per dare più tempo alle realtà che hanno avuto accesso alla dataroom. Vedi anche Ex Ilva, finisce un'era: spenti gli impianti dell'area a caldo

La cassa integrazione straordinaria E mentre il bando si svolge con gli impianti dell'area a caldo definitivamente spenti, dopo essere rimasti per alcuni giorni in pre-riscaldo, in seguito alla pronuncia della Cassazione, il futuro dell'ex Ilva si sta delineando anche sul piano occupazionale. L'azienda ha infatti richiesto una cassa integrazione straordinaria per un massimo di 8.622 lavoratori, dagli attuali 4.450, che è stata oggetto dell'ultimo incontro con i sindacati al ministero del Lavoro. Un tavolo che è stato riaggiornato al prossimo 10 novembre perché non si è arrivati a un accordo che, secondo Fim, Fiom e Uilm, è ancora lontano in mancanza di "un futuro per riprendere con il lavoro". Approfondimento Ex Ilva, finita l'era del carbone quali sono i nodi da sciogliere?