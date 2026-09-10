La flessibilità dei consumi diventa sempre più rilevante con la crescita delle fonti rinnovabili. Eolico e fotovoltaico, infatti, producono in modo variabile durante la giornata, in funzione delle condizioni meteorologiche e dell’irraggiamento solare. Può così accadere che l’offerta superi la domanda, rendendo necessario ridurre o interrompere parte della generazione disponibile: è il fenomeno del curtailment.

Spostare i consumi verso le ore di maggiore produzione rinnovabile può contribuire a limitare questo spreco. Nel 2025, in Italia, sono stati tagliati 640 GWh di energia eolica su circa 21 TWh prodotti e 162 GWh di solare su circa 44 TWh. Volumi ancora contenuti rispetto alla generazione complessiva, ma destinati a diventare più rilevanti con l’aumento delle rinnovabili e dei momenti di disallineamento tra produzione e domanda.