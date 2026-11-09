La Manovra 2027 vista dalle conversazioni social: cosa piace, cosa no
Una Legge di Bilancio giudicata più negativamente che positivamente, ma soprattutto una piazza digitale che si accende dove meno te l’aspetti. Scuola e sanità bocciate, Irpef premiata, e un meme che ruba la scena a tutto: le targhe personalizzate. “Alla fine sono proprio le cose più piccole e marginali quelle che colpiscono di più sul web”, dichiara Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor
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