Introduzione
L'Inps ha introdotto una nuova procedura dedicata alle lavoratrici madri titolari dell'assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato con il sistema contributivo e prossimo alla trasformazione in pensione di vecchiaia. Lo comunica l'Istituto con il messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026, che consente di presentare una specifica domanda per ottenere benefici previdenziali previsti dalla legge n. 335 del 1995.
Quello che devi sapere
I benefici previsti per le lavoratrici madri
La normativa riconosce alle lavoratrici madri che accedono alla pensione attraverso il sistema contributivo alcune agevolazioni. In particolare, è possibile ottenere un anticipo dell'età rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia o, in alternativa, l'applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini della determinazione dell'importo della pensione.
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La richiesta non è automatica
Come già chiarito dall'Inps, con il messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, questi vantaggi non scattano in automatico, ma devono essere sempre richiesti espressamente dalla lavoratrice, anche quando l'Assegno di invalidità si trasforma da solo in pensione di vecchiaia.
Quando va presentata la domanda
Nel messaggio del 26 giugno, l'Inps aveva precisato che la lavoratrice interessata a ottenere il beneficio deve presentare un'apposita richiesta entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza tenere conto dell'agevolazione prevista per le lavoratrici madri. In assenza di una domanda presentata nei termini previsti, il beneficio non può essere riconosciuto né al momento della trasformazione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia né successivamente attraverso una ricostruzione del trattamento pensionistico.
La nuova domanda dedicata
Per consentire l'accesso alle agevolazioni, l'Inps ha attivato una specifica istanza denominata "Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia". La domanda può essere presentata attraverso diversi canali.
Come presentare la richiesta
La domanda si può inviare direttamente dal sito dell'Inps, accedendo con Spid di livello 2 o superiore, Carta d'identità elettronica (CIE) di livello 3, Carta nazionale dei servizi (CNS) o credenziali eIDAS, oppure tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi telematici dedicati. È inoltre possibile inoltrarla telefondando al Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile.
Il percorso online sul portale Inps
Chi sceglie di presentare la richiesta attraverso il sito dell'Inps deve seguire il percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > "Aree tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > "Accedi all'area tematica" > "Nuova prestazione pensionistica" > "Pensione di vecchiaia". La nuova procedura è stata predisposta proprio per consentire alle lavoratrici interessate di richiedere in modo esplicito i benefici previsti dalla legge al momento della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
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