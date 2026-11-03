Chi sceglie di presentare la richiesta attraverso il sito dell'Inps deve seguire il percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > "Aree tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > "Accedi all'area tematica" > "Nuova prestazione pensionistica" > "Pensione di vecchiaia". La nuova procedura è stata predisposta proprio per consentire alle lavoratrici interessate di richiedere in modo esplicito i benefici previsti dalla legge al momento della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

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