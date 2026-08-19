Incidente a Ostia, auto investe pedoni: un morto e un ferito

Un anziano di 91 anni è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. La figlia 61enne ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma

Grave incidente stradale nella serata di ieri sul lungomare di Ostia dove, poco dopo le 22:30, un'auto ha travolto due pedoni, padre e figlia, che stavano attraversando la strada. Il bilancio è drammatico: un anziano di 91 anni è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. La figlia, una donna di 61 anni, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova attualmente ricoverata sotto le cure dei medici. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, appartenenti ai Gruppi X Mare e XII Monteverde, insieme ai sanitari del 148. I vigili urbani hanno isolato l'area per consentire i soccorsi e avviare i primi rilievi scientifici necessari a ricostruire la dinamica dell'impatto.

Ferito il conducente: avviati i test

Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dell'Audi A3, un cittadino italiano di 53 anni. L'uomo è stato trasportato e ricoverato presso l'ospedale San Giovanni Addolorata. Come da prassi, i medici lo hanno sottoposto ai test alcolemici e tossicologici per verificare lo stato di alterazione psicofisica al momento della guida. Le indagini sono tuttora in corso e sono state affidate agli agenti del XII Gruppo Monteverde, che cercheranno di fare luce sulle esatte cause della tragedia nelle prossime ore.