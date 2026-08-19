Femminicio Ornella Forastefano a Cosenza, convalidato fermo a Metvelaj

Nelle prime ore del 16 agosto scorso, la donna di 46 anni era stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di ferite e traumi su tutto il corpo. Il compagno era stato rintracciato nel porto di Bari nelle ore successive

Il gip di Bari ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo. La donna aveva 46 anni. Contestualmente, il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Castrovillari, competente per territorio. Metvelaj era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava di tornare al suo Paese.