Femminicio Ornella Forastefano a Cosenza, convalidato fermo a Metvelaj

Nelle prime ore del 16 agosto scorso, la donna di 46 anni era stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di ferite e traumi su tutto il corpo. Il compagno era stato rintracciato nel porto di Bari nelle ore successive
Il gip di Bari ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo. La donna aveva 46 anni. Contestualmente, il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Castrovillari, competente per territorio. Metvelaj era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava di tornare al suo Paese.
Il femminicidio
La vittima, Ornella Forastefano, sarebbe stata picchiata brutalmente poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i medici, che l'hanno immediatamente soccorsa ma, a causa della gravità delle lesioni in diverse parti del corpo e alla testa, è deceduta. La donna presentava gravi lesioni e politraumi. Ancora non è chiaro chi sia stato a trasferirla in ospedale. Il compagno 42enne, ricercato nelle prime ore successive alla morte della donna, è stato rintracciato nel porto di Bari il 16 agosto scorso.