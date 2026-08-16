La vittima, Ornella Forastefano, sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i medici, che l'hanno subito soccorsa ma, a causa della gravità delle lesioni, è deceduta. Ancora non è chiaro chi sia stato a trasferirla all'ospedale. Attualmente i carabinieri sono alla ricerca del compagno 42enne