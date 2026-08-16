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Cosenza, donna di 46 anni picchiata e uccisa ad Amendolara: ricercato il compagno

Cronaca
©Ansa

La vittima, Ornella Forastefano, sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i medici, che l'hanno subito soccorsa ma, a causa della gravità delle lesioni, è deceduta. Ancora non è chiaro chi sia stato a trasferirla all'ospedale. Attualmente i carabinieri sono alla ricerca del compagno 42enne

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Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, la vittima, Ornella Forastefano, sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i medici, che l'hanno immediatamente soccorsa ma, a causa della gravità delle lesioni, è deceduta. Ancora non è chiaro chi sia stato a trasferire la donna all'ospedale. 

Ricercato il compagno

Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, risulta attualmente irreperibile ed è ricercato dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio. I militari conducono ora le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, per accertare la posizione del 42enne. 

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