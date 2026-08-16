Come ha rilevato l'Ingv, il sisma è stato registrato questa mattina alle 5.49 con epicentro a 2 chilometri dal comune di Fosdinovo e a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita nella provincia di Massa‑Carrara, in Versilia e anche nel territorio ligure, in particolare nello Spezzino. Attivata la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria. La Regione Toscana: "Nessun danno o criticità"

Una scossa di terremoto ha fatto tremare la zona in provincia di Massa Carrara, in Toscana. Come ha rilevato l'Ingv, il sisma è stato registrato questa mattina alle 5.49 con epicentro a 2 chilometri dal comune di Fosdinovo e a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita nella provincia di Massa‑Carrara, in Versilia e anche nel territorio ligure, in particolare nello Spezzino. La sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria si è immediatamente attivata, contattando i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana. Come ha riferito la Regione Toscana, "dalle verifiche effettuate con il sistema regionale di Protezione Civile non sono emerse segnalazioni di danni e criticità".