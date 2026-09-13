Emma Bonino, oggi e domani la camera ardente in Campidoglio. Martedì i funerali di StatoCronaca
La Protomoteca apre a tutti i cittadini oggi, domenica 13 settembre, dalle 12 alle 19, e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Anche le esequie, in forma laica, si svolgeranno nello stesso luogo martedì dalle 12.30
Apre alle 12 la camera ardente per Emma Bonino, allestita nella Protomoteca del Campidoglio a Roma e accessibile oggi fino alle 19 e domani, lunedì 14 settembre, dalle 10 alle 19. E sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica, a partire dalle 12.30.
Anm: "Bonino protagonista della storia repubblicana, ha lottato per i diritti"
Dopo che la giornata di venerdì è stata segnata dal cordoglio politico bipartisan, ieri anche il presidente dell'Anm Giuseppe Tango ha ricordato Emma Bonino. "Vorrei esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino, una protagonista di primo piano della storia repubblicana. Una donna capace di lottare per i diritti e di portare avanti battaglie sociali e civili. Ai suoi cari e alla sua famiglia politica va la nostra vicinanza", ha detto Tango, aprendo la riunione di del Comitato direttivo centrale dell'associazione nazionale dei magistrati.
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L’omaggio alla festa dell’Udc
E sabato non è mancato l’applauso della platea della festa nazionale dell'Udc per Emma Bonino e per l'esponente liberale Raffaele Costa, due protagonisti della politica scomparsi entrambi venerdì. "Bonino ha lottato per gli Stati uniti d'Europa e anche noi dovremmo lottare per gli Stati uniti d'Europa", ha sottolineato Michaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare Udc-Civici d'Italia, seguita da Lorenzo Cesa che ha ricordato Raffaele Costa come "grande liberale, un grande politico e un grande uomo", e ha definito la storica leader radicale "una donna che ha fatto la storia politica di questo Paese, a suo modo una grande italiana e una grande europea". "Noi dell'Udc e del mondo cattolico - ha sottolineato Cesa - su tanti temi siamo stati dall'altra parte rispetto a Bonino, su valori e temi non negoziabili come vita e famiglia ci siamo scontrati. Ma proprio per questo è giusto ricordarla con rispetto. Rappresenta una cosa che in questa politica si è persa, la coerenza: non ha mai cambiato idea per un sondaggio, non ha mai inseguito il consenso facile ma ha lottato per le sue idee, giuste o sbagliate ai nostri occhi, con coraggio che va riconosciuto. Ha vissuto la politica come servizio e non come mestiere. È stata europeista convinta come lo siamo noi. In un'epoca di leader liquidi e senza storia, ci ricorda che la politica è studio, passione, dedizione totale agli altri".
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Dalle battaglie radicali degli anni Settanta all’ingresso in Parlamento, fino agli incarichi nelle istituzioni europee e nei governi italiani. La carriera politica di Emma Bonino ha attraversato mezzo secolo di storia, tra diritti civili, europeismo, impegno internazionale e ruoli di governo. Ecco le immagini.