Emma Bonino, oggi e domani la camera ardente in Campidoglio

L’omaggio alla festa dell’Udc

E sabato non è mancato l’applauso della platea della festa nazionale dell'Udc per Emma Bonino e per l'esponente liberale Raffaele Costa, due protagonisti della politica scomparsi entrambi venerdì. "Bonino ha lottato per gli Stati uniti d'Europa e anche noi dovremmo lottare per gli Stati uniti d'Europa", ha sottolineato Michaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare Udc-Civici d'Italia, seguita da Lorenzo Cesa che ha ricordato Raffaele Costa come "grande liberale, un grande politico e un grande uomo", e ha definito la storica leader radicale "una donna che ha fatto la storia politica di questo Paese, a suo modo una grande italiana e una grande europea". "Noi dell'Udc e del mondo cattolico - ha sottolineato Cesa - su tanti temi siamo stati dall'altra parte rispetto a Bonino, su valori e temi non negoziabili come vita e famiglia ci siamo scontrati. Ma proprio per questo è giusto ricordarla con rispetto. Rappresenta una cosa che in questa politica si è persa, la coerenza: non ha mai cambiato idea per un sondaggio, non ha mai inseguito il consenso facile ma ha lottato per le sue idee, giuste o sbagliate ai nostri occhi, con coraggio che va riconosciuto. Ha vissuto la politica come servizio e non come mestiere. È stata europeista convinta come lo siamo noi. In un'epoca di leader liquidi e senza storia, ci ricorda che la politica è studio, passione, dedizione totale agli altri".