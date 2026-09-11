Emma Bonino, la vita privata: i rapporti da Pannella a Cicciomessere

Introduzione

Emma Bonino, morta oggi a 78 anni, non si è mai sposata e ha sempre rivendicato una concezione molto indipendente della propria vita privata. Se il suo vero padre politico è stato Gianfranco Spadaccia, il legame con Marco Pannella - altro protagonista indiscusso dell'universo radicale - è stato fortissimo, un'altalena di "amore e odio", ma soprattutto di competizione interna. Molti considerano Emma l'alter ego istituzionale di Marco. Le insistenti voci su una loro liaison sono state però puntualmente smentite: le relazioni sentimentali più importanti, per sua stessa ammissione, sono state due, entrambe nate all'interno del mondo radicale: quelle con Marcello Crivelini e Roberto Cicciomessere. Con nessuno dei due si sposò, né ci fu una vera convivenza. "Non ho convissuto con nessuno dei due, perché sono allergica alla convivenza e perché in realtà la cosa non interessava neppure a loro", ha spiegato in seguito Bonino. In diverse interviste ha confidato anche di non aver mai avuto figli perché diventare madre "vuol dire dirsi: 'Per sempre'". Lei ha raccontato di non aver mai avuto la forza d'animo per pronunciare quel "sempre". Eppure, negli anni '70, si occupò per quattro anni di due bambine, Aurora e Rugiada, prese in affido, che la chiameranno "mamma".