Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, grave incidente frontale a Morlupo: muore una donna

Cronaca

L'altro conducente è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri della stazione di Riano e di Castelnuovo di Porto che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Incidente mortale ieri sera a Morlupo, alle porte di Roma. Coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente in via Campagnese, all'altezza del chilometro 2. Nell'impatto una donna di 53 anni è morta sul colpo mentre l'altro conducente, un uomo di 45 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri della stazione di Riano e di Castelnuovo di Porto che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 

Cronaca: Ultime notizie

Arezzo, giallo sul cadavere trovato vicino all'ospedale

Cronaca

Si infittisce il mistero sulla morte di un 40enne toscano trovato senza vita, nel parcheggio...

Milano, incidente stradale per Daniel Maldini: portato in ospedale

Cronaca

Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre...

Rimini, turista tedesca di 17 anni denuncia una violenza sessuale

Cronaca

La 17enne, in vacanza a Rimini con alcuni connazionali, si sarebbe allontanata da una discoteca...

Cagliari, incidente con lo scooter: muore 17enne , ferito un 15enne

Cronaca

Un morto e un ferito grave, entrambi minorenni. L’incidente è avvenuto nella notte a sud della...

Torino, due giovani feriti con arma da taglio in strada: sono gravi

Cronaca

Entrambi ricoverati in  codice rosso. Uno presente ferite alla testa e al torace. Coinvolta...

Cronaca: i più letti