Roma, grave incidente frontale a Morlupo: muore una donna

L'altro conducente è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri della stazione di Riano e di Castelnuovo di Porto che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente

Incidente mortale ieri sera a Morlupo, alle porte di Roma. Coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente in via Campagnese, all'altezza del chilometro 2. Nell'impatto una donna di 53 anni è morta sul colpo mentre l'altro conducente, un uomo di 45 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri della stazione di Riano e di Castelnuovo di Porto che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.