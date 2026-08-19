Introduzione

Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia arriva al Nord, e in misura più limitata al Centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio "hot spot" dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo, dunque, a un bis del maltempo estremo, che colpirà duramente per 48 ore il Nord e parte del Centro (Toscana, Umbria e Marche). I nubifragi più intensi sono attesi a ridosso di Alpi, Prealpi, Triveneto e nel tratto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Al Sud invece da mercoledì in poi le giornate torneranno a essere prevalentemente soleggiate e calde