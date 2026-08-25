Autovelox con intelligenza artificiale, come funziona e quando arriva

Restando nel campo degli autovelox, infine, nelle scorse settimane sono entrate in vigore le nuove regole sui dispositivi di controllo della velocità. La normativa stabilisce quali siano gli apparecchi omologati, che sono dunque gli unici a rimanere attivi e continuare a fare multe. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto sapere che "allo stato attuale, i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione, sono circa 3.150", su un totale di circa 4mila. Dunque ci sono più o meno 850 apparecchi che per continuare a essere operativi hanno bisogno di modifiche per uniformarsi alle nuove regole.

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