Zanzare a ottobre, perché ce ne sono ancora tante e come difendersi

La strategia più efficace per proteggersi dalla presenza dell'insetto è prevenire i focolai larvali. L’Iss suggerisce di evitare il ristagno dell’acqua piovana nei contenitori presenti all’aperto e svuotare regolarmente sottovasi, secchi e annaffiatoi. È importante anche eliminare materiali abbandonati che possano raccogliere acqua, mantenere pulite e libere le grondaie e coprire adeguatamente i recipienti destinati alla raccolta dell’acqua quando non è possibile svuotarli.