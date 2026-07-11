Autovelox, nuove regole: i tanti non omologati andranno spenti

Da domenica 12 luglio diventano operative le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati: solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe

Da domani, domenica 12 luglio, entrano in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati: solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci intervistato dal Corriere della Sera, a mezzanotte “2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno spenti”.

Il decreto autovelox

Il decreto, la cui firma da parte del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini era stata annunciata un mese fa, pone fine a un lungo periodo di confusione e di polemiche sulla diffusione di apparecchi diversi su strade diverse. Come recita lo stesso provvedimento, il testo adesso definisce la "disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità". Arrivano dunque regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, per superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti.