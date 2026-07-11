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Autovelox, nuove regole: i tanti non omologati andranno spenti

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Da domenica 12 luglio diventano operative le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati: solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe

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Da domani, domenica 12 luglio, entrano in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati: solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci intervistato dal Corriere della Sera, a mezzanotte “2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno spenti”.

Il decreto autovelox

Il decreto, la cui firma da parte del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini era stata annunciata un mese fa, pone fine a un lungo periodo di confusione e di polemiche sulla diffusione di apparecchi diversi su strade diverse. Come recita lo stesso provvedimento, il testo adesso definisce la "disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità".  Arrivano dunque regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, per superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti.   

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Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox: entrato in vigore da subito, dà ai Comuni 12 mesi di tempo per adeguarsi. Il numero dei dispositivi è più alto in Italia rispetto al resto del vecchio Continente, ma nel nostro Paese vengono segnalate le postazioni fisse ed è permesso utilizzare le app che segnalano la presenza degli autovelox. Anche di questo si è parlato nella puntata del 28 maggio di 'Numeri', approfondimento di Sky

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