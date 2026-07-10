Multe autovelox per eccesso di velocità, Firenze è in testa

Firenze guida la classifica italiana dei capoluoghi per incassi da multe per eccesso di velocità nel 2025, con 19,7 milioni di euro dichiarati al ministero dell’Interno. Alle sue spalle Bologna e Milano, mentre il dato nazionale supera quota 284 milioni. Il fenomeno non riguarda però solo le grandi città. Quasi due terzi dei proventi arrivano da Comuni non capoluogo, spesso collocati lungo strade ad alta percorrenza. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Multe autovelox 2025, Firenze al primo posto in Italia Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il Comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al ministero dell’Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall’articolo 142 del Codice della strada. Restano quindi fuori le altre voci delle sanzioni comunali, dalla sosta agli accessi non autorizzati nelle Ztl.

Classifica multe autovelox, Bologna al secondo posto La classifica dei capoluoghi vede Bologna al secondo posto con 9.214.556 euro e Milano al terzo con 6.948.884 euro. Seguono Padova con 5.725.268 euro, Genova con 4.883.831 euro, Palermo con 4.226.650 euro e Ravenna con 3.984.321 euro. Dopo Modena, Treviso, Venezia e Ferrara, Roma si ferma a 2.308.276 euro, davanti a Potenza, Rieti e Verona.

Autovelox, quanto incassano i Comuni italiani Il totale nazionale supera 284 milioni di euro. La quota principale, pari a 261.469.727 euro, deriva dalle violazioni accertate dagli organi di polizia dell’ente su strade di propria competenza o in concessione. Altri 22.796.075 euro corrispondono al 50% dei proventi per violazioni rilevate su strade non di proprietà dell’ente. Una parte residuale, pari a 125.090 euro, riguarda il 50% dei proventi da controlli effettuati su strade dell’ente da organi di polizia appartenenti ad altre amministrazioni.

Incassi autovelox in calo nelle grandi città Secondo l’analisi del Codacons sulle principali città italiane, nel 2025 gli incassi da autovelox nei grandi centri sono scesi a 56,5 milioni di euro, con una contrazione dell’8,9% rispetto ai 62,1 milioni del 2024. Napoli non è stata considerata nel confronto perché alla data del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione. Il calo è significativo in alcune amministrazioni. Roma passa da 4,8 a 2,3 milioni di euro, con una flessione del 52%. Milano scende da 10,6 a 6,9 milioni, pari a meno 34,8%. Trieste arretra del 94,4%, Bolzano dell’84,2% e Bari del 73%. In controtendenza Ancona, che più che raddoppia da 855 mila a 1,8 milioni di euro, Genova con un aumento del 54% e Cagliari con una crescita del 42%.