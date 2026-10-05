Doing Life, trama e cast del film Netflix firmato da Tyler Perry

Introduzione
Arriva su Netflix il 2 ottobre 2026 Doing Life, il nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry, che torna a raccontare una storia drammatica costruita attorno alla possibilità di ricominciare dopo aver attraversato momenti difficili.
Al centro della pellicola ci sono due persone che arrivano da esperienze molto diverse ma condividono una condizione di partenza segnata dalle difficoltà: una madre single impegnata a mandare avanti la propria vita e un ex detenuto che cerca di dare finalmente un senso a un talento rimasto a lungo inutilizzato.
Il film si sviluppa così attorno all'incontro tra due persone che, in modi differenti, hanno bisogno di una seconda possibilità. Il tema della redenzione si intreccia con quello della sopravvivenza quotidiana e con la possibilità di trasformare un momento di crisi in un nuovo punto di partenza. Con una durata di 108 minuti, Doing Life è un dramma ambientato negli Stati Uniti e prodotto dallo stesso Perry insieme a Netflix e Tyler Perry Studios.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Doing Life, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Doing Life racconta la storia di una madre single che lotta per sopravvivere e di un ex detenuto dotato di un talento che non ha ancora avuto modo di esprimere pienamente. Le loro strade finiscono per incrociarsi e l'incontro offre a entrambi la possibilità di guardare alla propria vita da una prospettiva diversa.
Il film segue il percorso di queste due persone mentre cercano di lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato e di costruire un futuro diverso. Al centro c'è dunque una storia di seconde possibilità, nella quale i rapporti umani e la capacità di riconoscere il proprio valore diventano elementi fondamentali. La vicenda si concentra soprattutto sui personaggi e sulle loro scelte, senza anticipare gli sviluppi che porteranno avanti la storia.
La regia
A scrivere e dirigere Doing Life è Tyler Perry, autore, regista, sceneggiatore e produttore statunitense che ha costruito una parte importante della propria filmografia attorno a storie familiari e drammi personali.
In questo caso sceglie di mettere al centro due personaggi accomunati dalla necessità di ricominciare, costruendo il film attorno al loro incontro e alla possibilità di trasformare le rispettive esperienze in un nuovo percorso.
Il cast
Nel cast di Doing Life figurano Naomi Baker nel ruolo di Anika, Jay Reeves in quello di Carousel White e Tamberla Perry nei panni di Cathy. Completano il cast principale Karen Obilom, Jasmine Sargent, Lucky Johnson, Danielle Moné Truitt, Cali Rae Benard, Marley Jade Benard, Cornell Young IV e Gena Shaw.
Tra gli interpreti figurano inoltre Tracy Tolliver, Mike Massa e Philip Fornah, rispettivamente nei ruoli di Keisha, dell'ufficiale Shane e dell'ufficiale Wilson.
La produzione
Doing Life è prodotto da Netflix e Tyler Perry Studios. Tra i produttori figurano Angi Bones, Tyler Perry, Tony L. Strickland, Dianne Ashford, Andy Norman, Carole Wurst e Deance Wyatt.
Il film è stato girato interamente nello stato della Georgia, alternando location reali ad Atlanta e set ricostruiti negli studi. Le riprese si sono svolte nel marzo 2025.
La fotografia e la colonna sonora
La fotografia di Doing Life è firmata da Justyn Moro, mentre il montaggio è curato da Nick Coker. La scenografia è di Ryan Berg e i costumi sono firmati da Raiyonda Vereen.
Le musiche sono invece affidate a Meshell Ndegeocello, musicista e compositrice statunitense che contribuisce alla costruzione dell'atmosfera del film attraverso la colonna sonora originale.