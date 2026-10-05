Doing Life, trama e cast del film Netflix firmato da Tyler Perry

Doing Life racconta la storia di una madre single che lotta per sopravvivere e di un ex detenuto dotato di un talento che non ha ancora avuto modo di esprimere pienamente. Le loro strade finiscono per incrociarsi e l'incontro offre a entrambi la possibilità di guardare alla propria vita da una prospettiva diversa.

Il film segue il percorso di queste due persone mentre cercano di lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato e di costruire un futuro diverso. Al centro c'è dunque una storia di seconde possibilità, nella quale i rapporti umani e la capacità di riconoscere il proprio valore diventano elementi fondamentali. La vicenda si concentra soprattutto sui personaggi e sulle loro scelte, senza anticipare gli sviluppi che porteranno avanti la storia.

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